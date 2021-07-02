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Архитекторы продолжают работу по визуальному воплощению стелы «Город трудовой доблести» и пространства возле нее

2 июля 2021 19:35
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Осенью на Аллее трудовой славы будет установлен памятный знак, символизирующий трудовую доблесть Самары-Куйбышева.

Стела «Город трудовой доблести» высотою 26 с половиной метров появится уже в сентябре в Кировском районе областной столицы и рядом с ней - еще 20 информационных пилонов, исполненные в технике графического коллажа. На центральной стеле трудовой доблести в Самаре могут разместить изображения легендарного самолета ИЛ-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве – это вопрос пока остается открытым и активно обсуждается.

Композиционное и смысловое наполнение монумента обсудили в Самарском региональном отделении партии «Единая Россия» в мае вместе с представителями Российского военно-исторического общества и Министерства культуры, архитекторами, общественниками и историками-краеведами.

Победитель открытого конкурса эскизных проектов архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» Российского военно-исторического общества, скульптор-монументалист, архитектор Денис Стритович рассказал о вариантах визуального воплощения будущей стелы. Сейчас скульпторы и архитекторы работают над богатым массивом исторического материала и его графическим выражением.

Место для установки памятного знака «Город трудовой доблести» определили народным голосованием. С инициативой обсудить этот вопрос с жителями выступил губернатор Дмитрий Азаров. Горожане предложили 130 возможных точек, но большинство из почти 13 тысяч проголосовавших выбрали Аллею трудовой славы. 

Отметим, что 1 мая секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров вместе с волонтерами, общественниками, депутатами всех уровней и представителями крупных промышленных предприятий заложил камень в основание будущей стелы.

Еще одно голосование было организовано самарскими единороссами. По инициативе «Единой России» на сайте «самара-доблесть.рф.» жители региона выбрали памятное место для изображения на одноименной почтовой марке «Город трудовой доблести». Было предложено 4 знаковых объекта областной столицы.

В списке для голосования были памятник «Шоферам и машинам. Потомкам в пример», знаменитый самолёт-штурмовик «ИЛ-2», фонтан «Парус», посвященный Соловецким юнгам, и «Солдат Победы» в парке Металлургов.

Безусловным лидером голосования стал Ил-2. Именно самарский штурмовик более 80% жителей региона считают настоящим символом «запасной столицы». По их мнению, именно он вызывает четкую ассоциацию с годами войны, напоминает о Великой Победе и не менее великом трудовом подвиге куйбышевцев. Презентация почтовых марок из серии «Город трудовой доблести» запланирована на начало осени. Тогда же состоится и торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести».

Напомним, в 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Президента Владимира Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Самара была среди них. Решение о присвоении губернской столице почетного звания поддержали более 714 тысяч жителей – голосование организовала партия «Единая Россия» оффлайн и онлайн - на сайте «Самара-доблесть.рф», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Город трудовой доблести Самара стела

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