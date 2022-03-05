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Андрей Кислов: «Мы должны сплотиться вокруг нашего Президента»

5 марта 2022 16:26
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По словам сенатора, сложившаяся непростая ситуация требует принятия соответствующих жестких решений.

5 марта сенатор Андрей Кислов принял участие в заседании Самарской Губернской Думы. В начале заседания депутаты почтили минутой молчания память героев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Представитель Самарской области в верхней палате российского парламента прокомментировал последние решения, принятые в Совете Федерации. В их числе – внесение изменений в российское законодательство, которые касаются установления уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России.

Накануне состоялось 520-е заседание Совета Федерации, на котором Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко в своем выступлении отметила, что российская армия мужественно сражается за безопасность страны, граждан, за мир на земле Донбасса. Она подчеркнула, что Запад развернул настоящую информационную войну против России – беспрецедентную по масштабам, по степени агрессивности и по концентрации ненависти. Валентина Матвиенко уверена, что «по сути идет война на ментальное, моральное, культурное уничтожение нашей Родины».

Сенатор Андрей Кислов считает, что принятые поправки в законодательство направлены, в первую очередь, на противодействие западным пропагандистско-технологическим силам: «Наши оппоненты не стесняются использовать против России откровенную вражескую пропаганду. С помощью лживых вбросов в соцсетях и других информационных провокаций они пытаются посеять панику и расколоть российское общество. Но мы видим, что они недооценили наш народ, который проявляет свои лучшие моральные качества».

По словам сенатора, сложившаяся непростая ситуация требует принятия соответствующих жестких решений: «Мы не имеем право рисковать безопасностью наших граждан. Поэтому сенаторы вчера единогласно одобрили проект закона, который должен пресечь попытки расшатать ситуацию в стране изнутри с помощью заокеанских пропагандистских приемов. Теперь закон дополнен новой статьей, предусматривающей ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил России. Это сделано для защиты интересов нашего государства и ее граждан, а также для поддержания мира и безопасности».

Андрей Кислов также подчеркнул, что поправки в закон предусматривают ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил нашей страны, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию их использования. Вчера Президент России Владимир Путин подписал этот закон, с сегодняшнего дня он вступил в силу.

«Сейчас нам как никогда важно быть единым целым, сплотиться вокруг нашего Президента и сделать все от нас зависящее, чтобы помочь стране решить поставленные задачи. От этого зависит наша безопасность, благополучие в долгосрочной перспективе, будущее наших детей, а также будущее братского украинского народа»,- отметил сенатор.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты

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