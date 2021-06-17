Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области

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Самарской области потребуется новый главный архитектор. Анатолий Баранников покинул пост. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Анатолий Баранников уволился из Минстроя. Исполняющим обязанности первого заместителя министра — главного архитектора Самарской области — стал Владимир Спиридонов, — рассказали в правительстве.

Анатолий Баранников работал в самарском Минстрое на протяжении долгих лет. Он руководил департаментом территориального планирования и градостроительства, а должность главного архитектора региона занимал с 2015 года.

При этом Баранников участвовал во многих авторских разработках проектов и построек. Наиболее известные — детский кинотеатр на улице Льва Толстого, клуб речников, гостиница «Турист», застройка микрорайона «Солнечный III, IV», здание ГУВД, родильный комплекс «Мать и дитя» больницы имени Пирогова, театр кукол, реконструкция аэропорта, комплекс «Самарская площадь», градостроительное окружение магистрали «Центральная», около двух десятков часовен, церквей, воскресных школ и другие проекты.

Владимир Спиридонов также сейчас является врио министра строительства Самарской области. Он получил работу после увольнения Сергея Пичушкина. О сроках назначения постоянного министра в правительстве пока не говорят, пишет 63.ру.