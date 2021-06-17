Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
Самарская область - в топ-3 в Приволжском ФО по обеспеченности населения местами в санаториях
Самарская область - в топ-3 в Приволжском ФО по обеспеченности населения местами в санаториях
К юбилею Союзмультфильма в СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов
К юбилею «Союзмультфильма» в СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов
В Самарской области благодаря нацпроекту будет еще один безопасный и комфортный школьный маршрут
В Самарской области благодаря нацпроекту будет еще один безопасный и комфортный школьный маршрут
До конца июня будет завершен ремонт ПС 35 кВ Полевая в Самарской области
До конца июня будет завершен ремонт ПС 35 кВ Полевая в Самарской области
Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении
Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении
Елена Лапушкина поздравила МФЦ с юбилеем основания
Елена Лапушкина поздравила МФЦ с юбилеем основания
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области

17 июня 2021 10:54
128
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области

Самарской области потребуется новый главный архитектор. Анатолий Баранников покинул пост. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Анатолий Баранников уволился из Минстроя. Исполняющим обязанности первого заместителя министра — главного архитектора Самарской области — стал Владимир Спиридонов, — рассказали в правительстве.

Анатолий Баранников работал в самарском Минстрое на протяжении долгих лет. Он руководил департаментом территориального планирования и градостроительства, а должность главного архитектора региона занимал с 2015 года.

При этом Баранников участвовал во многих авторских разработках проектов и построек. Наиболее известные — детский кинотеатр на улице Льва Толстого, клуб речников, гостиница «Турист», застройка микрорайона «Солнечный III, IV», здание ГУВД, родильный комплекс «Мать и дитя» больницы имени Пирогова, театр кукол, реконструкция аэропорта, комплекс «Самарская площадь», градостроительное окружение магистрали «Центральная», около двух десятков часовен, церквей, воскресных школ и другие проекты.

Владимир Спиридонов также сейчас является врио министра строительства Самарской области. Он получил работу после увольнения Сергея Пичушкина. О сроках назначения постоянного министра в правительстве пока не говорят, пишет 63.ру.

Теги: Анатолий Баранников В центре внимания главный архитектор

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021, 20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом. Экономика
437
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021, 17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности. Общество
422
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021, 14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона. Политика
480
В центре внимания
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
123
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
446
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
429
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
486
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
1582
Весь список