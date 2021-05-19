Александр Милеев: наказ жителей о пешеходной эстакаде на набережной прозвучал в Послании губернатора

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Депутат Самарской Губернской Думы обратил внимание на то, что послание реализует запросы жителей.

Обращение жителей Самары о продлении набережной Волги будет исполнено по поручению губернатора, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова. Это - наказ от жителей Самары, который год назад в областное правительство передал депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.

«Свое решение Дмитрий Азаров озвучил в ходе Послания 18 мая. Губернатор поручил проработать вопрос о строительстве пятой очереди набережной Волги - от ул. Вилоновская до бассейна ЦСКА. Там должна появиться пешеходная эстакада. Пока набережная разделена на две части. Между улицами Вилоновской и Маяковского благоустроенной зоны отдыха нет», - напомнил Александр Милеев.

Председатель думского комитета обратил внимание и на спортивную тематику Послания. Он заметил, что инициированное губернатором строительство новых ФОКов, площадок, ремонт стадионов в Самарской области позволил увеличить число людей, занимающихся спортом. Теперь это практически каждый второй житель губернии.

За три последних года построены ледовые арены в Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистнево и в «Южном городе». Открылись 10 спортивных комплексов в Тольятти, Сызрани, Похвистнево, Шентале, Челно-Вершинах, Нефтегорске, Безенчуке, Похвистневском, Волжском районе. Возведено 88 спортивных площадок, отремонтированы стадионы в Самаре, Тольятти, Чапаевске и селе Кошки. В губернской столице начал работу Центр фехтования, два новых комплекса крытых футбольных площадок.

«В 2021-2022 годах задачи не менее масштабные. На финишную черту вышло строительство многофункционального Дворца спорта на 5 000 мест - он станет одним из ключевых спортобъектов области. Продолжится возведение универсальных спортивных площадок. Губернатор озвучил амбициозные планы, и перед командой губернатора, депутатами-единороссами стоит задача по их исполнению», - подчеркнул Александр Милеев.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к депутатскому корпусу, сотрудникам правительства, руководителям организаций и ведомств, а также ко всем жителям региона с традиционным Посланием 18 мая. Он подвёл промежуточные итоги реализации Стратегии опережающего развития – Стратегии лидерства, сформированной в губернии в 2018 году, и определил направления для работы на ближайшие годы.

Стратегия лидерства была создана по инициативе Дмитрия Азарова, в её формировании приняли участие тысячи жителей региона – в каждом муниципалитете проходили стратегические сессии по вопросу развития территории. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил.