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Активисты «Женского движения Единой России» организовали концерт для пациентов Самарского госпиталя

12 ноября 2023 12:12
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Активисты «Женского движения Единой России» организовали концерт для пациентов Самарского госпиталя
Накануне Дня народного единства энтузиастки «Женского движения ЕР» организовали поздравления военнослужащих, находящихся на лечении в военных госпиталях. С подарками и праздничным концертом женщины приехали навестить пациентов Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн имени О.Г. Яковлева.
 

Яблоки - для здоровья, песня - для души. Члены общественного совета «Женского движения ЕР» привезли пациентам самарского госпиталя собственными руками сделанное яблочное варенье. С участниками СВО и ветеранами встретились Светлана Парамонова,  координатор волонтёрского движения ZОV Ирина Суфиджанова, депутат из Сызрани Мария Етриванова и координатор партпроекта Светлана Макушева.

«Мы всеми силами стараемся поддержать наших мужественных защитников», – рассказала координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в регионе, депутат Думы городского округа Самара Светлана Макушева.

Праздничное настроение поддержали вокальный ансамбль юных исполнителей «Пудра» из самарской гимназии «Перспектива», Михаил Занкин, Злата Персиянцева и солистка народного коллектива академического пения «Ноктюрн» Марина Шердяева.

«День народного единства – праздник героической освободительной борьбы русского народа, без которой дальнейшее развитие нашего государства было бы невозможным. Я и мои воспитанники пришли сюда с особым чувством – хочется поддержать наших военнослужащих, подарить им хорошее настроение и пожелать скорейшего выздоровления», – поделилась Марина Шердяева.

Теги: Единая Россия

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