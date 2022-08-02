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60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России»

2 августа 2022 10:49
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60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России»

Без учета помощи по линии Минобороны только партией доставлено более 12 тысяч тонн груза

На Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России», отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Бюро Высшего совета партии.

«Из них 15 - в ДНР, 10 - в ЛНР, 3 - в Харьковской области, 8 - в Запорожье и один центр в Херсоне. Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек. За каждой территорией закреплен ответственный депутат Госдумы: за ДНР - Дмитрий Саблин; за ЛНР - Виктор Водолацкий; за Харьковской областью - Артем Туров; за Херсоном - Игорь Кастюкевич; за Запорожьем - Артем Бичаев. Помимо этого, у нас реализуется медицинское направление, за которое отвечает Дмитрий Хубезов. Под его руководством отработало более 420 медиков. Они оказывают помощь гражданским и военным, а также работают в медкабинетах при гуманитарных центрах партии», - рассказал Андрей Турчак.

Он отметил также, что при содействии Московского госуниверситета и лично ректора Виктора Садовничего «Единая Россия» установила телемедицинское оборудование в Северодонецке, Купянске и Мариуполе.

 «Терминалы позволяют проводить первичную диагностику, снимать ЭКГ, мерить давление и передавать данные в режиме онлайн для последующих консультаций с узкими специалистами и профессорами МГУ», — сказал секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, в рамках акции «Единой России» и Минпросвещения «Книги — Донбассу» собрано более 150 тысяч книг. Действие акции расширено и на освобожденные территории.

«Также партия помогает педагогам Донбасса подготовиться к новому учебному году и перейти на российские образовательные стандарты. Обеспечиваем школы и оборудованием, и литературой», — напомнил Андрей Турчак.

Поддержке и досугу детей «Единая Россия» уделяет отдельное внимание. Уже открыты детские центры в Луганске, Купянске, Старобельске, Алчевске. В них волонтеры-вожатые организуют спортивные и творческие занятия. Помимо этого, при поддержке партии на Донбассе к 1 сентября откроется не менее 3 кадетских корпусов, где смогут учиться в том числе дети-сироты.

 

В волонтерской работе на Донбассе и освобожденных территориях приняло участие уже более 1000 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской Роты. Кроме того, МГЕР открыла представительства организации в народных республиках.

 

«Единая Россия» продолжает помогать и беженцам в ПВР — их сейчас развернуто 647 в 59 регионах, там находятся 33 тысячи вынужденных переселенцев из ЛДНР. И многие из них хотят вернуться в свои города.

 

«Мы фиксируем обратную тенденцию — люди начали возвращаться на Донбасс. Люди поверили и хотят жить у себя дома», — подчеркнул секретарь Генсовета.

 

Он также отметил, что с начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР. 

«Наша гуманитарная миссия на Донбассе продолжается. По мере продвижения наших войск увеличивается число людей, нуждающихся в помощи. Они должны чувствовать нашу поддержку. Поэтому было принято решение нарастить объемы помощи, собираемой для Донбасса», — заключил он.

«Самарский регион объективно одним из первых принял у себя временных переселенцев из Донбасса. Первым подписал соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи с городом Снежное ДНР и приступил к реальной работе, организует учебный процесс и оздоровление детей братского Донбасса.

Почти два месяца более 100 специалистов разных отраслей задействованы в процессе восстановления школ, детских садов, больниц, объектов ЖКХ, благоустройства. Добровольные бригады медработников, дорожников, строителей, коммунальщиков Самарской области посменно несут вахту в Снежном. 

С февраля 2022 года в рамках гуманитарной помощи направлено более 600 тонн груза, в составе которого продукты питания, книги, одежда, стройматериалы, бытовая химия, медикаменты, товары первой необходимости, компьютеры и другая бытовая техника. Направлено значительное количество строительной и коммунальной спецтехники для восстановления инфраструктуры города Снежное», - рассказал секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Первый и самый большой центр помощи «Единая Россия» открыла 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Сегодня в городе работает уже 10 таких центров. Здесь организована раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими боевиками. Ежедневно через все центры помощи «Единой России» в Мариуполе проходит около 10 тысяч человек.

Теги: Единая Россия

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