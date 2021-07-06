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Во вторник, 6 июля, в Самаре состоялось последнее заседание губернской думы шестого созыва. Глава региона Дмитрий Азаров оценил совместную работу с парламентариями, перелает sova.info.

Губернатор Самарской области отметил:

"Я хочу в первую очередь поблагодарить депутатов шестого созыва Самарской губернской думы, которые в очень непростых условиях четко и грамотно организовали свою работу. Народные избранники были вместе с людьми, занимались волонтерской деятельностью. Парламент не останавливал свою работу ни на один день. Депутаты выявляли самые болезненные социальные вопросы и передавали нам для помощи в их оперативном решении", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что текущий состав СГД высокопрофессиональный. По словам губернатора, деятельность СГД получает высокую оценку и на федеральном уровне, а законопроекты, инициированные в нашем регионе, нередко ложатся в основу федеральных решений.



Особо глава региона отметил участие парламентариев в формировании региональных документов долгосрочного планирования:

" Напомню, что именно этот состав принимал активное участие в разработке и утверждении Стратегии лидерства Самарской области, над которой мы работаем непрерывно. Ее воплощение в жизнь заметно каждому - это и новые детские сады, и новые лечебные учреждения, объекты культуры и спорта, дорожной и транспортной инфраструктуры. Это все - плод совместных решений и выработки эффективных подходов".