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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области

8 июля 2021 12:03
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Дмитрий Азаров рассказал, останется ли работать губернатором Самарской области

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров в прямом эфире рассказал о своих планах после осенних выборов. Вопрос об этом главе региона задала телезрительница Елена, пишет Сова.инфо.

Жительница губернии сказала:

- Дмитрий Игоревич, меня зовут Елена, я из Самары. У меня вопрос, с одной стороны, про политику, с другой – очень прагматичный. В сентябре выборы. Во время прямой линии Президент сказал, что поддержит "Единую Россию". Для чего вы возглавили список "Единой России"? И значит ли это, что вы станете депутатом Госдумы и уедете в Москву? Очень бы не хотелось, чтобы вы уезжали.

Дмитрий Азаров поблагодарил собеседницу за вопрос. Губернатор подчеркнул:

- Действительно, наш Президент сказал, что поддерживает партию "Единая Россия". Это партия, которая берет на себя ответственность по решению сложнейших проблем, накапливавшихся зачастую десятилетиями. Многим вопросам по 40-50 лет, и партия берется за их решение. Президент, конечно, рассчитывает на "Единую Россию" в процессе воплощения в жизнь всего задуманного, того, что определено вместе с жителями России, что стало национальными проектами для нашей страны. Трудно к этому что-то добавить.

Дмитрий Азаров напомнил, что именно "Единая Россия" выдвигала его на выборы главы городского округа и губернатора:

- Эта поддержка мне дорога. Именно поэтому я дал согласие возглавить список.

На вопрос о дальнейших планах Дмитрий Азаров ответил вполне однозначно: он намерен оставаться в регионе и работать на его развитие:

- Я не планирую в дальнейшем перейти на работу в Государственную думу, говорю это честно. Я хотел бы и рассчитываю продолжить работу в должности губернатора Самарской области. Мне нравится обустраивать родную землю, это большая честь и большая ответственность. Поэтому планирую продолжить свою работу в должности губернатора региона, если вы, конечно, меня в этом поддержите.

Напомним, федеральный список кандидатов "Единой России" в депутаты Государственной думы России от Самарской области стал известен на съезде партии 19 июня. Территориальную группу возглавил Дмитрий Азаров, в список также вошли глава администрации Тольятти Николай Ренц, исполнительный директор самарской общественной организации "Открытое сердце" Регина Воробьева, действующие депутаты Госдумы Леонид Симановский и Владимир Гутенев. В работе съезда принял участие Президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что "Единая Россия" была и остается партией социальной направленности. 30 июня в ходе прямой линии глава государства заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании.

 Фото: Ирина Бойкина

Теги: В центре внимания госдума Губернатор Дмитрий Азаров

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