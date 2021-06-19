Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Государственную Думу

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Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия, глава региона Дмитрий Азаров, стал лидером территориальной группы №15 которая включает Самарскую область.

Вместе с Дмитрием Азаров в территориальную группу вошли Николай Ренц, Регина Воробьева, Леонид Симановский, Владимир Гутенев, Андрей Парфенов, Виктор Кузнецов и Виктория Каткова.

Напомним, «Единая Россия» сформировала 57 территориальных групп на выборах в Госдуму VIII созыва. По сравнению с 2016 годом их количество увеличилось на 21 (в 2016 году – 31 группа).

Губернаторы и главы республик представлены в большинстве территориальных групп федерального списка кандидатов «Единой России». Всего почти 50 глав регионов возглавили территориальные группы «Единой России» на выборах в Госдуму.

Съезд «Единой России» прошел сегодня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В нем принял участие Президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".