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30 сентября Россия впервые отметит новую историческую дату

29 сентября 2023 13:33
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30 сентября Россия впервые отметит новую историческую дату

Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. В честь этого события в 2023 году Президент учредил новый праздник – День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.

С первых дней СВО «Единая Россия» постоянно находится здесь с гуманитарной миссией.

Фракция партии в Госдуме обеспечила законодательную интеграцию ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины в правовое поле РФ и помогает внедрять механизмы социальной и господдержки. Представители партии обеспечивали наблюдение в ходе референдума.

«Жители наших новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией. И тот факт, что они с готовностью и желанием голосовали на референдуме, говорит, что они ждали восстановления исторической справедливости. Они чувствовали и чувствуют каждый день поддержку нашей большой страны, видят, как возвращается мирная жизнь, сами в этом участвуют. Какими темпами идёт строительство, как проходит интеграция, появляются новые сервисы. Например, портал «Я в России», который Минцифры создало по предложению «Единой России» и который в удобном формате представляет госуслуги. Очень многие уже давно привычные нам вещи на Донбассе при украинской власти были просто недоступны. Сейчас у людей меняется уклад жизни и существенно улучшается её качество, появляются новые возможности», - отметил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он подчеркнул, что партия продолжает помогать жителям – доставляет продукты, стройматериалы, лекарства, оказывает адресную помощь, организует мероприятия для детей.

«За всё это время мы привезли более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Постоянно действуют пункты её выдачи во всех четырёх регионах, а в ЛНР организованы и дополнительные площадки, которые партия открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!». Наши активисты МГЕР, «Волонтёрской Роты», - а это более 2,5 тысяч ребят со всей страны, - не только доставляют гумпомощь. Они помогают местным властям восстанавливать социальные объекты, жильё, проводят субботники. И делают это вместе с жителями», - сказал Александр Сидякин.

Руководитель Центрального исполкома напомнил, что «Единая Россия» была первой среди политических партий в новых регионах не только с гуманитарной миссией.

«Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов «Единой России» в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. А то, как партия, её кандидаты за это время подошли к работе с людьми, с их проблемами и инициативами, как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило, что по итогам первых выборов в новых регионах мы получили квалифицированное большинство. Этот результат накладывает на нас большую ответственность за решение всех вопросов восстановления экономики, социальной поддержки людей. И мы уже занимаемся этим – по народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки. При участии партпроектов открываются спортзалы, например, по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры, социальной поддержке людей – наш приоритет», - подчеркнул Александр Сидякин.

Он также пояснил, что воссоединение новых регионов с Россией перспективно для страны в целом. В первую очередь, для развития её промышленного потенциала и продовольственной безопасности.  

«Буквально накануне Госдума в первом чтении приняла законопроект «Единой России», который упростит создание промышленных парков в новых регионах, ускорит его. Значит, у инвесторов появится больше возможностей, у людей – работа, а у экономики страны – дополнительные доходы. Только в ДНР планируется развивать крупные холдинги: Харцызский трубный завод, Силур, Донпромкабель, Донецкгормаш, заводы «Азовэлектросталь», «Энергоспецмаш». Будет восстанавливаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых. И, конечно, сельское хозяйство», - сказал Александр Сидякин.

В свою очередь, комбат батальона «Спарта», председатель Народного совета ДНР Артём Жога (был в тройке лидеров списка «Единой России» на выборах – прим. ред.), говоря о значении воссоединения с Россией, подчеркнул, что оно дало людям возможность осуществить мечту о возвращении домой и получить заботу со стороны государства, которой у них не было при киевской власти.

«Теперь у наших жителей есть социальные гарантии, возможности для качественного образования, патриотического воспитания на примерах наших дедов, участников Великой Отечественной войны. Это мечта, к которой люди шли долгие 9 лет. Это была и моя личная мечта - вступить в ряды российского общества, быть полноправным гражданином РФ, иметь право голоса, право на человеческое существование без ущемления. С правом выбора вероисповедания, возможностью говорить на своем родном языке. Это мечта ребят, которые в 2014 году взяли в руки оружие. Многие из них отдали жизнь за эту мечту», - сказал он.

Эту позицию разделяет и председатель Херсонской областной Думы (фракция «Единой России»), ректор Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Томилина. Она открыто выступала за Россию при украинской власти, несколько раз лишалась из-за этого работы, а в 2022 году стала жертвой покушения - неизвестные взорвали самодельную бомбу в подъезде её дома. В результате погиб студент и помощник Татьяны Томилиной, а она сама попала в реанимацию и перенесла несколько операций.

«30 сентября – для меня самый главный праздник! В прошлом году я не смогла его отпраздновать, потому что лежала в Семашко (в больнице Симферополя, после покушения – прим. ред.). Мне с 2014 года соседи собирались покупать билет на Москву. Говорили: «Чемодан. Вокзал. И уезжай в свою Россию». А я им тогда говорила, что Херсон – это Россия. Нас всех обманули 30 лет назад, лишили огромной страны. Но я дожила до того момента, когда вернулась домой. Россия для меня - это всё!» - подчеркнула Татьяна Томилина.

Александр Сидякин в заключение отметил – «Единая Россия» продолжит работу по интеграции новых регионов.

«Мы будем расширять наши общественные и молодёжные проекты, развивать социальные инициативы. Реализовывать те планы, которые уже есть и за которые мы отвечаем перед людьми. И, конечно, вместе будем добиваться нашей большой Победы», - сказал он.

В Самарской области взаимодействие с новыми регионами продолжается на всех уровнях, и это не только отправка гуманитарной помощи, но и обмен лучшими практиками, помощь в восстановлении социальных и инфраструктурных объектов на Донбассе.

«Уже больше года мы работаем со снежнянцами плечом к плечу. Восстанавливаем экономику и инфраструктуру города. Нам многое уже удалось сделать. Мы пишем новую историю. У нас появились новые традиции, мы выстроили взаимоотношения, как на уровне руководства наших территорий, так и взаимодействие между школами, между федерациями, между законодательными собраниями. Мы синхронизируем нашу работу и нивелируем те барьеры, которые, к сожалению, за предыдущие 30 лет были не нами выстроены», – рассказал вице-спикер Самарской Губернской Думы, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.  

 

Теги: Единая Россия

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