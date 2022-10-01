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1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть

1 октября 2022 16:52
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В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры.

В субботу, 1 октября, после реконструкции открылась Самарская Историческая мечеть, расположенная в областной столице на улице Алексея Толстого. Построенное более 130 лет назад симбирским фабрикантом Темирбулатом Акчуриным, здание получило второе рождение и стало одной из достопримечательностей Самары, ее архитектурной жемчужиной. В день открытия мечети губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул важность единства, сплочённости, веры и поблагодарил всех причастных к восстановлению регионального памятника архитектуры.

«Это здание, безусловно, украшает столицу нашего региона — Самару. Это здание служит духовным символом, укрепляющим веру, объединяющим людей вокруг традиций ислама — религии, которая была представлена испокон веков на нашей земле. И сегодня в единстве мировых религий, представленных на российской земле, жители Самарской области, граждане России черпают духовные силы и черпают общенациональное единство. Об этом вчера говорил Президент страны Владимир Владимирович Путин, — обратился к собравшимся губернатор. — Я уверен, что вместе мы приложим все усилия для того, чтобы уникальные традиции Самарской земли, традиции дружбы, традиции братства людей разных национальностей, разных конфессий сохранялись и передавались из поколения в поколение. Я благодарю всех, кто прилагает к этому усилия. Я благодарю всех вас за вашу веру, ваше мужество, вашу сплоченность в эти непростые времена. Сегодня важный день. С молитвой и крепостью духа наши защитники встанут в строю, защищая интересы нашей великой Родины, всех ее жителей».

С важным для всех мусульман Самарской области и Поволжья событием поздравил председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Сафа Таджуддин.

«Самарская область нам очень дорога. Это жемчужина среди регионов нашей страны, когда-то входившая в Булгарию. Из Киевской Руси и Булгар начиналась Россия, и сейчас она огромнейшая единая страна. Мы только вчера слушали нашего Президента. Когда он говорит, у всех сердце замирает. Не только в России, во всем мире. Вчера мы услышали слова, которые записаны в наших сердцах.  В них — забота о стране, о ее будущем, о ее силе, могуществе и процветании, — отметил верховный муфтий Талга Сафа Таджуддин. — Сегодня, открывая этот храм, мы вспоминаем слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Он сказал: «Западная демократия нам не нужна». У нас и совесть, и жизнь, и семья строятся на основе веры — православия, ислама, иудаизма и буддизма. Восстановление этой мечети, в которое было вложено столько сил, любви и радости – это восстановление самих себя. Пусть в каждом селе, в каждом городке красуются храмы Божьи, пусть люди приходят туда. Пусть Самара – цветущий край нашей великой Отчизны – России – и дальше процветает».

Мечеть в Самаре была построена в 1891 году. В конце XIX — начале ХХ века она являлась центром татарской и мусульманской жизни Самары и губернии в целом. В начале 1930-х здание было переоборудовано в детский дом, а потом много лет в нем находился детский сад. В 2005 году мечеть была возвращена верующим, и с 2008 года началась работа по ее восстановлению и реставрации. В возрождении объекта культурного наследия регионального значения приняли участие представители самарской мусульманской общины, бизнесмены и все неравнодушные люди. Серьезную поддержку в реконструкции мечети оказал губернатор Дмитрий Азаров.

Благодарность за поддержку и помощь в восстановлении храма губернатору и правительству региона, меценатам выразил председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип хазрат Яруллин.

«Спасибо Правительству, Дмитрию Игоревичу Азарову за участие в том, чтобы этот храм был восстановлен и сохранился в первозданном виде. И большое спасибо каждому из вас, кто внес посильный вклад в то, чтобы был этот храм. Помогали люди разных вероисповеданий, разных национальностей, чтобы он сиял своей красой, – сказал муфтий. — Мы рады тому, что сегодня восстанавливаются мечети, церкви, синагоги. Это значит, что у людей есть совесть, есть вера».

Приветственный адрес по случаю 130-летнего юбилея и открытия после реставрации Самарской Исторической мечети направил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Вот уже на протяжении 11 веков ислам был и остается одной из главных религий в нашей многонациональной стране, которую исповедуют миллионы верующих. Ислам вносит огромный вклад в развитие культуры и духовности современного общества. Он проповедует подлинные общечеловеческие ценности, идеи просвещения, истины, добра и гуманизма. По случаю знаменательного юбилея и открытия после реставрации одной из старейших мечетей Поволжья желаю всем мусульманам Самарской области крепкого здоровья, счастья, мира и успеха во всех делах и начинаниях», — говорится в адресе.

Активное участие в восстановлении мечети принял председатель совета местной мусульманской религиозной организации «Самарская историческая мечеть» Усман Илингин. Инициатор воссоздания регионального памятника культуры был отмечен Благодарностью Губернатора Самарской области.

Работы по развитию мечети и прилегающей к ней территории продолжаются: в будущем здесь планируется открыть спортивный зал, учебное заведение, проводить мастер-классы, занятия для детей.

Сегодня на открытии исторической мечети собралось много почетных гостей. Среди них российский дзюдоист, олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2011 года и чемпион Европы 2009 года, заслуженный мастер спорта России Тагир Хайбулаев.

«Любой, кто посмотрит на мечеть, сразу оценит ее красоту. Спасибо строителям, всем людям, кто принимал и принимает участие. Знаю, есть дальнейшие планы по развитию мечети. Здесь будет построен спортивный комплекс, и я готов проводить здесь мастер-классы для ребят», — сообщил спортсмен.

После торжественного открытия Дмитрий Азаров и Талга Сафа Таджуддин обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия. Верховный муфтий поблагодарил Губернатора за эффективное взаимодействие с региональным управлением мусульман и всеми верующими губернии.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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