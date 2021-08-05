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ЗОЖ не в моде: бутерброды, сладости и фастфуд оказались самой любимой едой путешественников

5 августа 2021 11:40
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ЗОЖ не в моде: бутерброды, сладости и фастфуд оказались самой любимой едой путешественников

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какой у россиян любимый перекус в поезде. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 2 106 человек.

Самым популярным вариантом оказались бутерброды, их для перекуса в поезде выбирают 19% опрошенных. Также в числе предпочитаемых вариантов оказались чай или кофе со сладким (12% голосов) и фастфуд (11% голосов).

В противовес этому 17% респондентов выбирают строго домашнюю еду, но что именно есть им в целом все равно. За такую привычную «поездную еду», как курица и вареные яйца, проголосовали соответственно 8% и 7% опрошенных.

Орешками и сухофруктами в поезде предпочитают перекусывать 6% путешественников, столько же выбирают фрукты и овощи. Заказывают еду в ресторане или покупают билеты с включенным питанием 5% респондентов.

Менее популярными вариантами оказались шоколадки (4% голосов), чипсы (3% голосов) и молочные продукты (2% голосов).

Результаты опроса «Что вы предпочитаете в качестве перекуса в поезде?»

  • 19% — бутерброды
  • 17% — все, что угодно, только домашнее
  • 12% — чай или кофе со сладким
  • 11% — фастфуд (бургер, хотдог, покупной сэндвич и т. д.)
  • 8% — курица
  • 7% — вареные яйца
  • 6% — орешки и сухофрукты
  • 6% — овощи и фрукты
  • 5% — заказываю в вагоне-ресторане/беру билеты с питанием
  • 4% ¬— шоколадка
  • 3% — чипсы
  • 2% — молочные продукты

В апреле 2021 года аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел масштабное исследование и выяснил, что пассажиры думают о питании в поездах, какие негативные и положительные моменты они отмечают на разных направлениях. Для этого аналитики Туту.ру изучили более 100 тысяч откликов, которые пассажиры оставили после поездок с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Анализ отзывов показал, что пассажирам важно, чтобы в вагонах были кулеры не только с кипятком, но и с холодной питьевой водой, которую можно набрать в стакан или в свою бутылку. Тогда не бывает ситуации, как в некоторых отзывах: «к восьми утра пассажиры потянулись за кипятком для чая, а его еще проводники не кипятили». Приятным бонусом пассажиры считают и бутилированную воду, если она входит в стоимость поездки. Но, судя по отзывам, в некоторых поездах предоставляют бутылочки воды по 0,25 мл, и пассажиры пишут, что это очень мало.

Также есть запрос на возможность заказать хороший, свежесваренный, кофе, а кроме того, пассажирам приятно, когда в вагонах есть вендинговые автоматы, где можно купить снеки. В целом, пассажирам нравится возможность выбора: купить какую-то еду и напитки на свой вкус и отказаться от питания, включенного в стоимость, если оно не нужно или не нравится.

Отдельный момент, который отмечают пассажиры в отзывах, — это посуда. К примеру, некоторым путешественникам неприятно, когда для того, чтобы получить стакан, нужно купить чай у проводника. И наоборот: бывает, что свой стакан есть, но кипяток в него налить нельзя самому, только покупать чай у проводника. Пассажиров это неприятно удивляет. Также некоторые считают посуду, в которой подаются напитки, неудобной.

На некоторых маршрутах есть включенное в стоимость билета питание. Относительно такой услуги мнения диаметрально противоположные. Одни пассажиры пишут, что это приятно, не надо заботиться о перекусе, и предложенный набор их устраивает. Другие высказывают сомнения в качестве включённого питания или даже пишут, что «не рискнули к нему притронуться». Причем противоположные отзывы о включенном в билет питании могут быть на одном и том же маршруте.

В некоторых отзывах люди обращают внимание на то, насколько еда полезная (бывают жалобы на высокую жирность блюд), подходит ли она детям и аллергиками, есть ли постное меню (если путешествие выпадает, например, на время Великого поста). В вагонах-ресторанах люди чаще всего обращают внимание на уровень цен, а также пишут о выборе блюд и особенно — алкогольных напитков. Немаловажно и то, какая в вагоне-ресторане атмосфера и не доставляет ли его близость неудобство пассажирам соседних вагонов. 

Теги: здоровое питание путешественники соцопрос

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