Знакомьтесь, Бжик: в Сколково представили маскота технопарка «Жигулёвская долина»

Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина». Они обитают на территории технопарка, олицетворяя связь с природой Жигулёвских гор.

Персонаж Суслик Бжик уже «работает» в технопарке в виде нейросетевого телеграм-канала, который круглосуточно аккумулирует новости об инноватике.

Маскот будет использоваться в треке промышленного туризма и получит прописку в детском технопарке «Кванториум «Жигулёвская долина».

«Жигулёвская долина» стала первым технопарком, который на федеральном уровне представил своего маскота, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

Фото: пресс-служба минэкономразвития СО