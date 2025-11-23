Я нашел ошибку
Главные новости:
Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина».
Знакомьтесь, Бжик: в Сколково представили маскота технопарка «Жигулёвская долина»
Он погиб в ДТП вечером 21 ноября в Волжском районе у села Дубовый Умет. Там столкнулись три автомобиля — KIA Rio, LADA Granta и LADA Priora. 
В Самаре простились с директором металлургического колледжа Николаем Мальцевым
В следующем матче "Крылья Советов" в Набережных Челнах сыграют с "КАМАЗОМ". Игра состоится в четверг, 27 ноября.
"Крылья Советов" дома обыграли "Ростов" - 2:0
В Самаре температура воздуха ночью +2, +4°С, днем прогреется до +8°С. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4-11 м/с.
24 ноября в регионе без осадков, местами туман, до +9°С
Масштабное событие объединило представителей казачьих обществ, мастеров народной песни и творческие коллективы со всей России - от Хабаровска до Крыма.
Вокальный ансамбль «Борчане» ДК Борского районного представил наш регион на Всероссийском конкурсе «Казачий круг»
Водители и пешеходы будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения.
Завтра в губернии ожидается туман
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
В Самарской области начнут автоматически фиксировать блокирование контейнерных площадок
В Самарской области начнут автоматически фиксировать блокирование контейнерных площадок
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.02
-1.71
EUR 90.56
-2.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Знакомьтесь, Бжик: в Сколково представили маскота технопарка «Жигулёвская долина»

23 ноября 2025 17:38
132
Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина».

Выбор суслика в качестве символа технопарка неслучаен: эти степные зверьки – коренные жители того места, где сегодня располагается «Жигулёвская долина». Они обитают на территории технопарка, олицетворяя связь с природой Жигулёвских гор. 

Персонаж Суслик Бжик уже «работает» в технопарке в виде нейросетевого телеграм-канала, который круглосуточно аккумулирует новости об инноватике. 

Маскот будет использоваться в треке промышленного туризма и получит прописку в детском технопарке «Кванториум «Жигулёвская долина».

«Жигулёвская долина» стала первым технопарком, который на федеральном уровне представил своего маскота, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

 

Фото:  пресс-служба минэкономразвития СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова.
22 ноября 2025, 16:13
Тольяттинский драмтеатр «Колесо» приглашает на комедию «Ночь ошибок»
Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова. Культура
395
"Акрон" 29 ноября примет "Нижний Новгород".
21 ноября 2025, 22:11
"Акрон" в домашнем матче победил "Сочи" - 3:2
"Акрон" 29 ноября примет "Нижний Новгород". Спорт
716
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
20 ноября 2025, 17:28
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава. Общество
1884
В центре внимания
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
23 ноября 2025  11:38
Новая специализированная техника будет задействована для уборки дорог Самары в предстоящую зиму
393
В Самаре прошел первый день фестиваля
22 ноября 2025  20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
494
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
22 ноября 2025  12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
530
В Самаре в
22 ноября 2025  11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека". 
490
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
722
Весь список