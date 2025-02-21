«Зимний Грушинский – 2025»: вечером 22 февраля, к окончанию фестиваля, будет подан дополнительный транспорт

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22 февраля, в день проведения в Самаре фестиваля авторской песни «Зимний Грушинский – 2025», повышенное внимание будет уделено и обеспечению транспортной доступности фестивальной площадки.По информации городского департамента транспорта, работу общественного транспорта в районе КРЦ «Звезда» усилят.



Для удобства участников и гостей фестиваля по окончании мероприятия (к 22:40) к автобусным остановкам, располагающимся напротив КРЦ «Звезда», будет подан дополнительный подвижной состав – автобусы маршрутов №№ 2, 41, 47, 50. Они поедут в направлении «в город» и «из города».



К ближайшей трамвайной остановке в 22:50 дополнительно направят трамваи маршрута № 22, которые проследуют в оба направления.



Перевозки будут осуществляться по обычному (регулируемому) тарифу.



Легендарный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина проводится на самарской земле уже больше полувека и является знаковым событием для культурной жизни города и области. Зимний фестиваль организуется в преддверии летнего Грушинского. Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары.