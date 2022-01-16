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Зимние забавы: соблюдайте правила безопасного катания на тюбинге

16 января 2022 10:37
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Зимние забавы: соблюдайте правила безопасного катания на тюбинге

Катание на тюбинге ("ватрушке») – это отдых, который одинаково подходит взрослым и детям. Но, к сожалению, катание на тюбинге – это один и из самых травмоопасных видов отдыха. В отличие от санок «ватрушки» способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. При этом они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством. Потому кататься на тюбингах можно только на специально подготовленных трассах.

Так что отдыхающим не стоит забывать о правилах безопасности при катании на надувных санках. Это тот случай, когда здоровье и жизнь катающихся - дело самих катающихся.

Поэтому, чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, необходимо: кататься только в строго отведенном для этого месте, перед спуском с горки проверять, чтобы на пути не было других катающихся. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться. Опасно кататься на надувных санях вдвоем или сразу нескольким людям, так как из «бублика» можно вылететь. При этом взрослые часто нарушают данное правило - садятся вместе со своими детьми, что в итоге приводит к детским травмам.

Сотрудники МЧС России советуют неукоснительно соблюдать правила безопасности при катании на надувных «санках», а именно:

1) Если вы накачивали или подкачивали ватрушку на холоде, то внося её в теплое помещение или в салон автомобиля, рекомендуется выпустить часть воздуха из камеры. Если «ватрушка» была сильно надута холодным воздухом, то в тепле воздух начнет расширяться и камера может лопнуть.

2) Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.

3) Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

4) Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Они могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их. Также не стоит кататься на надувных санках по песку или щебню.

5) Тюбинг развивает большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

6) Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.

7) Для предотвращения потемнения оболочки и сохранения первоначального внешнего вида, рекомендуем хранить санки-ватрушки, сдув и вынув из оболочки камеру и положив её в отдельный полиэтиленовый пакет.

8) Не привязывайте надувные санки к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

 

Теги: МЧС

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