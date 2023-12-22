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Зима является идеальным временем для посадки некоторых хвойных и лиственных пород деревьев

22 декабря 2023 20:14
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При посадке деревьев следует помнить, что температура воздуха не должна опускаться ниже –15 градусов.

Зима является идеальным временем для посадки некоторых хвойных и лиственных пород деревьев. Об этом 22 декабря рассказал ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий, пишут "Известия".

«В это время года почва достаточно охлаждена, поэтому деревья не требуют частого полива, потеря влаги растениями минимальна. Кроме того, по статистике и многолетнему опыту можно сказать, что иммунитет растений при зимней пересадке сохраняется. Это позволяет деревьям быть более устойчивыми к насекомым-вредителям и грибным инфекциям», — рассказал он «Газете.Ru».

Среди деревьев, которые рекомендуется сажать зимой, эксперт выделил ель, сосну, пихту и лиственницу, а также березу, осину, рябину и липу.

При посадке деревьев следует помнить, что температура воздуха не должна опускаться ниже –15 градусов. Почве следует быть влажной и не твердой, она может быть в диапазоне от –10 до –5 градусов.

«Стоит ответственно подойти и к посадке деревьев. Нужно выкопать яму в два раза глубже и шире, чем корни саженца, и засыпать растение землей. Полейте почву водой, чтобы насытить ее влагой, накидайте снега в приствольный круг, и обмотайте стволы деревьев мешковиной до первых скелетных ветвей в качестве защиты от холода, особенно в бесснежную зиму», — рассказал эксперт.

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