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«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
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«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин

11 апреля 2025 15:45
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Работы Дарьи Емельяновой имеют большой успех на известных ярмарках искусства.

13 апреля в культурном центре «ЗИМ Галерея» завершит работу выставка Rosa Ambrosa Дарьи Емельяновой.  (18+)

В 16.00 пройдет заключительная экскурсия арт-критика и куратора галереи «Виктория» Сергея Баландина по экспозиции.

Кроме того, в течение всего дня с 15:00 до 21:00 будет проходить акция «Оставь искусство себе» – все ценители, коллекционеры и гости смогут приобрести картины художницы по самарской цене и сразу забрать домой с выставки.

В живописи Дарьи Емельяновой поверхность холста перестает быть просто фоном для изображения – это чувствительное, многослойное тело, в котором пульсирует память.

Работы Дарьи Емельяновой имеют большой успех на известных ярмарках искусства – Blazar и Cosmoscow, а в 2023-м журнал «Афиша» назвал Емельянову в числе 10 художников, за которыми стоит следить. Картины художницы хранятся в собраниях известных российских коллекционеров и культурных институций. 

Сергей Баландин расскажет о представленных в экспозиции работах, их художественных особенностях и смыслах, а также о периодах творчества художницы, к которым относятся картины и инсталляции. И гости, вдохновившись, смогут оставить искусство в Самаре - купить понравившуюся работу и на месте снять ее со стены.

13 апреля 2025  

С 15.00 до 21.00 – акция «Оставь искусство себе»

16.00 – экскурсия Сергея Баландина по выставке

Культурный центр «ЗИМ Галерея», ул. Ново-Садовая, 106, к 155

 

Фото:  «ЗИМ Галерея»

Теги: Мероприятия Самара

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