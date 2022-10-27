Жителю Новокуйбышевска пришлось заплатить за причиненный ребенку моральный вред

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Житель г. Новокуйбышевска совершил в отношении несовершеннолетнего преступление по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина был задержан. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал его виновным и, помимо назначения уголовного наказания, обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.

Судебный пристав-исполнитель вынес должнику требование в установленные сроки оплатить задолженность. В связи с тем, что мужчина в добровольном порядке не желал исполнять решение суда, в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель установил, что должник имеет расчетные счета в банках. В отношении мужчины было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства. В результате задолженность перед пострадавшим от преступления ребенком была полностью погашена.