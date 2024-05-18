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Фасады трех многоквартирных домов в Тольятти отремонтировали после вмешательства судебных приставов

18 мая 2024 10:58
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Фасады трех многоквартирных домов в Тольятти отремонтировали после вмешательства судебных приставов

В г. Тольятти судебные приставы проконтролировали ремонт фасада нескольких многоквартирных домов в Центральном районе. Причиной тому стало нарушение организацией сроков проведения капитального ремонта.

Согласно региональному плану по реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах организация, ответственная за проведение данных работ, должна была отремонтировать фасад еще в 2021 году. Однако жильцы домов пожаловались, что организация не произвела ремонт фасада ни в установленный срок, ни по его истечению.

Суд, рассмотрев материалы дела, обязал ответчика организовать работы по ремонту фасадов 3 многоквартирных домов в Центральном районе г. Тольятти. Исполнительные документы поступил на исполнение к судебным приставам. Сотрудники Службы вручили руководству организации постановления о возбуждении исполнительных производств и требования об исполнении решения суда. Однако ремонт произведен не был.

Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей по каждому производству, а также предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Организация не стала дожидаться уголовного разбирательства и произвела  ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Центральном районе г. Тольятти.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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