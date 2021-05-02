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Жителям Самарской области предложили поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками

2 мая 2021 13:11
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Жителям Самарской области предложили поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками

Московский Музей Победы предложил жителям Самарской области поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками.

На сайте музея размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 8 тысяч победных открыток (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-otkrytka-pobedy/). Их создали участники конкурса "Открытка Победы" - художники из всех регионов нашей страны, в том числе и Самарской области.

"Каждый из рисунков уникален. И мы предлагаем всем жителям России поздравить друг друга с праздником Великой Победы с помощью этих открыток! Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены, добрая традиция посылать поздравительные открытки объединит накануне 9 мая всех граждан нашей страны!", - отметили организаторы.

Конкурс открыток, посвященных 9 мая, проводят Музей Победы и Почта России. К нему присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в творчестве. Создать собственную победную открытку решили и дети, и взрослые.

Кроме того, до 9 мая интернет-пользователи могут проголосовать за понравившуюся работу. По итогом народного голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Авторы лучших работ получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа»! Их рисунки также станут основой для лимитированной праздничной серии открыток. Почта России отправит отпечатанный набор таких открыток всем победителям.

Теги: День Победы конкурс музей открытки почта России

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