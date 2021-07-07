Жителям Самарской области предложили поддержать флешмоб "Победим ковид вместе"

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Московский Музей Победы дал старт флешмобу "Победим ковид вместе". Жителям всех регионов страны, сделавшим прививку от COVID-19, предлагают прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации. Самые яркие снимки участников акции составят лозунг "Победим ковид вместе", который через месяц, 6 августа, будет размещен на сайте Музея Победы. Загрузить свое фото можно до 30 июля.

Каждый, кто присоединится к флешмобу и внесет свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии по уникальной экспозиции "Подвиг Народа".

Подробности на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/form/ pobedim-covid/