Жительницы Самары в подарок самой себе чаще всего покупают кольца

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Аналитический центр SOKOLOV* проанализировал продажи женских ювелирных изделий в преддверии 8 Марта и выяснил, сколько женщин из Самары тратят на украшения для самих себя.

Согласно данным SOKOLOV, жительницы Самары увеличили покупки ювелирных украшений для самих себя. Так, в январе этого года количество женских покупок в регионе выросло на 37%, а в феврале — на 50% год к году. Средний чек по таким покупкам также увеличился: в январе этого года он составил 7 293 рубля (рост на 58% год к году), а в феврале — 6 734 рубля (рост на 43% году к году).

В целом по стране самый высокий средний чек на женские украшения в сети SOKOLOV в первые месяцы 2024 года зафиксирован в январе в Саратове и составил 9 804 рубля (рост 31% год к году). На втором месте оказался Волгоград со средним чеком 9 162 рубля (рост на 41%). Тройку городов по размеру среднего чека замыкает Москва со средним чеком 9 093 рубля (рост 37%). Последние строчки рейтинга трат среди женщин заняли Краснодар (5 855 рублей) и Омск (4 888 рублей).

Наибольшим спросом среди жительниц Самары в период с февраля 2023 года по февраль 2024 года пользовались кольца (29% от общего числа женских ювелирных изделий) и серьги (28%). Также в совместном исследовании SOKOLOV и логистического оператора СДЭК отмечается, что серьги являются лидером онлайн-продаж — женщины чаще покупают их в интернете из-за универсальности размера.

Топ-5 подарков самой себе:

Кольца – 29%

Серьги – 28%

Цепи – 17%

Подвески – 9%

Браслеты – 8%

39% ювелирных украшений, приобретенных жительниц Самары в этот период, были без вставок, 34% – с фианитами, а еще 6% — с бриллиантами. Самым популярным металлом в выбранных ювелирных изделиях оказалось родированное серебро (54%). Также в топ-3 покрытия вошли красное золото (12%) и золоченое серебро (6%).

*Исследование основано на данных продаж в сети Sokolov в периоды с января по февраль 2023 и 2024 годов.