Жительнице Красноармейского района перевела мошенникам более 800 тысяч рублей после звонка "следователя"

Жительнице Красноармейского района через один из мессенджеров поступил звонок, во время которого собеседница сообщила женщине, что у нее заканчивается действие полиса обязательного медицинского страхования и его необходимо продлить, передав SMS-код, пришедший с портала Госуслуг. Женщина не поверила звонившей и положила трубку.

Спустя некоторое время ей позвонил якобы следователь, который сказал, что в отношении потерпевшей были совершены мошеннические действия и ей необходимо срочно перевести свои денежные средства на «безопасный счет». Так женщина перевела злоумышленникам более 800 тысяч рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело.