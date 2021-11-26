Жительница Краснодарского края выиграла почти 60 миллионов рублей на сдачу в магазине

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Жительница Краснодарского края несколько месяцев не знала, что выиграла почти 60 миллионов рублей по лотерейному билету, купленному на сдачу в магазине. Об этом РИА Новости рассказали в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".

"Алена С. из Краснодарского края летом во время поездки по России оказалась в Мурманске. Девушка зашла за продуктами в магазин, и продавец на кассе предложила ей на сдачу купить билет государственной лотереи "Спортлото "6 из 45". Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: Алена выиграла суперприз в размере 58 761 825 рублей. Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев", — сказали в компании.

Там уточнили, что при покупке билета девушка оставила номер телефона, а затем указала его же, когда решила зарегистрировать личный кабинет на сайте "Столото".

"Смотрю, а в личном кабинете числится неполученный выигрыш 58 миллионов рублей. В тот момент у меня было шоковое состояние", — приводит "Столото" слова победительницы.

По словам Алены, теперь она сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства, отправиться в путешествие по Канаде и сделать пожертвование фонду помощи животным. Кроме того, девушка хотела бы отыскать продавщицу магазина и поблагодарить ее за счастливый билет.

Фото : Столото