Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые недели адаптации сложны, и чем младше ребенок, тем больше ему может понадобиться родительской поддержки, отдыха.
Педиатр Самары: в новом учебном году детей ожидает период адаптации после отдыха
Начало в 20:22. Прямой эфир на телеканале «Матч!».
Сегодня состоится торжественная Церемония закрытия Всероссийской спартакиады
Двое из них получили призы.
Росгвардейцы из Самары в числе победителей смотра художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора»
В профильном департаменте пристальное внимание уделят соблюдению регламента работы общественного транспорта.
В связи с началом учебного года у самарцев происходит повышение и пассажиропотока на общественном транспорте   
Самарские рапиристы выиграли Всероссийскую спартакиаду сильнейших
Самарские рапиристы выиграли Всероссийскую спартакиаду сильнейших
Гребец из Самарской области - первый на Спартакиаде сильнейших
Гребец из Самарской области - первый на Спартакиаде сильнейших
В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля
В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля
Илон Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.09
0.32
EUR 59.88
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самары стали чаще возить детей в школы на такси

29 августа 2022 12:24
139
Жители Самары стали чаще возить детей в школы на такси

Ко Дню знаний аналитики Яндекс Go изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных городах страны. За последний год количество поездок жителей Самары с детьми в школы выросло почти в 2 раза.

В целом по стране школы и детские сады остаются одними из самых популярных локаций для поездок с детьми и составляют около 20% среди мест, куда россияне обычно ездят с детьми на такси. Около трети поездок пользователи с детьми совершают в медицинские учреждения, примерно 22% заказов приходится на торговые центры и еще 12% заказов — на парки и другие места развлечения. Отдельным местом притяжения стали зоопарки — около 3% поездок с детьми совершаются туда.

Популярность самого тарифа «Детский» в сервисе тоже растёт. В первой половине 2022 года среднее количество поездок с детьми за неделю увеличилось в Яндекс Go более чем на 40% по сравнению с таким же периодом годом ранее — и составило 1,2 млн заказов. Среди регионов сильнее всего этот показатель вырос на Дальнем Востоке и в Сибири.

Рост популярности поездок с детьми обусловлен, в том числе, и инвестициями в развитие «Детского» тарифа, которые проводит Яндекс Go. Только за последние полгода сервис потратил 70 миллионов рублей на обучение водителей и субсидии, на оборудование автомобилей детскими креслами – это в 2 раза больше, чем годом ранее.

Тариф «Детский» появился в Яндекс Такси в 2017 году. Сейчас «Детский» – это полноценный сервис для поездок с детьми на такси. География сервиса включает в себя 172 города в России. Ещё в 220 городах пользователи могут выбрать опцию «Детское кресло» в дополнительных пожеланиях к заказу. Яндекс продолжает инвестировать средства для развития тарифа «Детский», увеличивая размер вложений из года в год.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
29 августа 2022  13:41
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
114
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
29 августа 2022  13:02
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
184
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
29 августа 2022  10:10
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
188
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
29 августа 2022  09:49
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
189
В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения.
27 августа 2022  17:26
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева
805
Весь список