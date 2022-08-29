Жители Самары стали чаще возить детей в школы на такси

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Ко Дню знаний аналитики Яндекс Go изучили, куда и как часто пользователи ездят на такси по тарифу «Детский» в разных городах страны. За последний год количество поездок жителей Самары с детьми в школы выросло почти в 2 раза.

В целом по стране школы и детские сады остаются одними из самых популярных локаций для поездок с детьми и составляют около 20% среди мест, куда россияне обычно ездят с детьми на такси. Около трети поездок пользователи с детьми совершают в медицинские учреждения, примерно 22% заказов приходится на торговые центры и еще 12% заказов — на парки и другие места развлечения. Отдельным местом притяжения стали зоопарки — около 3% поездок с детьми совершаются туда.

Популярность самого тарифа «Детский» в сервисе тоже растёт. В первой половине 2022 года среднее количество поездок с детьми за неделю увеличилось в Яндекс Go более чем на 40% по сравнению с таким же периодом годом ранее — и составило 1,2 млн заказов. Среди регионов сильнее всего этот показатель вырос на Дальнем Востоке и в Сибири.

Рост популярности поездок с детьми обусловлен, в том числе, и инвестициями в развитие «Детского» тарифа, которые проводит Яндекс Go. Только за последние полгода сервис потратил 70 миллионов рублей на обучение водителей и субсидии, на оборудование автомобилей детскими креслами – это в 2 раза больше, чем годом ранее.

Тариф «Детский» появился в Яндекс Такси в 2017 году. Сейчас «Детский» – это полноценный сервис для поездок с детьми на такси. География сервиса включает в себя 172 города в России. Ещё в 220 городах пользователи могут выбрать опцию «Детское кресло» в дополнительных пожеланиях к заказу. Яндекс продолжает инвестировать средства для развития тарифа «Детский», увеличивая размер вложений из года в год.