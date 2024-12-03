Жители Самары рассказали о своих финансовых и личных целях на 2025 год

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Сообщество предпринимателей CLUB 500 и исследовательский центр Зарплаты.ру опросили 1850 россиян и выяснили, что каждый житель Самары хотел бы увеличить свой доход в 2025 году, чтобы достичь нового уровня жизни, больше путешествовать и инвестировать.

Согласно результатам опроса, горожане выделяют два основных способа увеличить заработок в 2025 году: получение более высокой должности в текущей компании (45%) и трудоустройство на более оплачиваемую работу (40%). В качестве дополнительных действий для финансового роста респонденты отметили откладывание денег на накопительные счета и вклады, либо инвестирование (55%).

Примечательно, что самарцы, в отличие от жителей других городов, более склонны рассматривать повышение квалификации как инструмент для финансового роста (45%). На втором месте расположились новосибирцы (40%), на третьем — пермяки (25%).

Жители Самары также поделились, какие цели мотивируют их зарабатывать больше:

Улучшение качества жизни (75%);

Регулярные поездки за границу (60%);

Приобретение жилья (40%);

Пенсионные накопления и ранний выход на пенсию (35%);

Оплата образования для детей (30%);

Самообразование (25%);

Улучшение жилищных условий для родителей (20%);

Открытие и развитие собственного бизнеса (15%).

Кроме того, 40% самарцев признались, что не успели осуществить свои детские мечты, среди которых — путешествия по миру (45%), возможность помогать родным и близким материально (35%), а также открытие собственного бизнеса (20%).

"Следующий этап после закрытия базовых потребностей — это возможность и способность помогать другим. Мир спасают те, кто мыслит шире, кто готов разделить чужую боль. Недавно в рамках нашего ежегодного слета мы провели для резидентов большой благотворительный вечер, на котором удалось собрать более 7,5 миллионов рублей в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Ведь благотворительность — это не формальность и KPI, а способ открыть окно возможностей тем, у кого оно захлопывается," — отметила Алена Клычникова, генеральный директор CLUB 500.

Стремление жителей города к высокому заработку связано не только с личными целями, но и с желанием помогать тем, кто в этом нуждается. Так, 65% респондентов отметили, что уже участвуют в благотворительных акциях, помогая детям (31%), животным (23%) и людям в сложных ситуациях (15%).

Методология

*Опрос проводился в ноябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1850 россиян в возрасте 25-55 лет. География — РФ, города-миллионники.