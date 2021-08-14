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Жители Самары оценили на 4,2 балла из 5 вкус блюд в заведениях общепита города

14 августа 2021 10:23
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Жители Самары оценили на 4,2 балла из 5 вкус блюд в заведениях общепита города

Где в России самые вкусные и недорогие рестораны и кафе, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 9000 представителей экономически активного населения городов с численностью населения от 500 тысяч человек, посещавших кафе и рестораны своего города в течение последнего календарного года.

Средние оценки вкуса блюд в заведениях общественного питания крупных городов страны порадовали: не менее 4 баллов из 5. Лидером по этому показателю стала Казань с очень высокой средней отметкой в 4,5 балла. На втором месте с 4,3 баллами — Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и лишь один из городов-миллионников — Краснодар. Москва и Санкт-Петербург по среднему баллу близко к лидерам (по 4,1 баллу), но в рейтинге лишь на 4 месте из 5 возможных, настолько высоки оценки во всех городах.

Самара заняла третью строчку в рейтинге: жители города оценили на 4,2 балла из 5 возможных уровень вкуса блюд в заведениях общественного питания своего города. По уровню цен Самара заняла 14 строчку из 30 (ранжируется в порядке убывания по мере снижения уровня цен, по мнению жителей города). 24% горожан отметили, что стоимость блюд в городе высокая, 69% считают её умеренной, а затруднились ответить 6% опрошенных респондентов. 

Оценивая уровень цен в кафе и ресторанах своего города, редко кто называл их низкими, поэтому рейтинг строился по сумме оценок «низкие» и «умеренные». На первом месте по привлекательности стоимости блюд оказались заведения Набережных Челнов (80% опрошенных назвали цены умеренными, 2% — низкими), на втором — Тюмени (80 и 1% соответственно), на третьем — Астрахани (76 и 1%). Столица Татарстана оказалась на 4 месте (77% назвали цены умеренными, низкими же их назвали менее 1% опрошенных). Санкт-Петербург на 20 месте из 30 (63 и 2%). Столица — на последнем месте по уровню ресторанных цен: 52% москвичей назвали их умеренными, 2% низкими, а 42% — высокими.

Итоговые результаты в рейтинге городов с самыми вкусными и дешевыми кафе и ресторанами определялись по сумме мест в таблицах. На первое место вышла Тюмень: соотношение вкуса и стоимости блюд в кафе и ресторанах города оптимально. Вторую строку поделили мегаполисы Татарстана: столица — Казань — и полумиллионник — Набережные Челны. Астрахань на третьем месте. Санкт-Петербург — на 15-м из 22. Столица замыкает рейтинг: со вкусом блюд в ресторанах и кафе Москвы все в порядке, но цены, по мнению посетителей, «кусаются».

Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек

  • Населенных пунктов: 37
  • Время проведения: 6 июня — 3 августа 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет, посещавшее заведения общественного питания (кафе и рестораны) в своем городе в течение последнего календарного года
  • Размер выборки: 9000 респондентов — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов
Теги: общепит соцопрос

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