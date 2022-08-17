Жители Самарской области в I полугодии направили почти 49 тысяч запросов в органы власти через «Госуслуги»

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За первое полугодие 2022 года через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 48 964 сообщений от жителей Самарской области. Отработано из них – 48739 сообщений. Средний срок ответа составил 8 календарных дней.

ТОП-3 основных проблем, отмеченных людьми на платформе обратной связи (ПОС) в 2022 году:

- вакцинация и лечение от коронавируса;

- автомобильные дороги;

- дворы и территории общего пользования.

«При этом необходимо отметить, что существенно выросло качество ответов органов власти и администраций городов и районов, - отмечает руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков. - Количество положительных оценок граждан в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 30%. В прошлом году Самарская область вошла в список регионов-лидеров по уровню внедрения ПОС. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого с 13 до 20 тысяч увеличилось количество граждан, принявших участие в опросах и обсуждениях, опубликованных в ПОС. В том числе оценили качество работы УК (в обсуждении приняли участие – более 1800 жителей региона). Таким образом, ПОС в Самарской области является актуальной и востребованной площадкой коммуникации граждан и власти».

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - это сервис, помогающий любому человеку обратиться со своей проблемой к органам власти и получить гарантированный ответ. Срок рассмотрения - 10 - 30 дней. Есть категории сообщений, по которым даются ускоренные ответы. Если ответ не удовлетворит заявителя, и он поставит низкую оценку, заявление автоматически будет отправлено на доработку. На платформе также можно участвовать в различных опросах и общественных голосованиях.

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил нам о важности обратной связи от граждан, чтобы четко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Платформа обратной связи на Госуслугах как раз дает широкие возможности ее получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан», — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» внедрена почти во всех субъектах России. Всего за время работы платформы обратной связи было направлено 9,5 млн сообщений. Из них рассмотрено 9,4 млн, еще 100 тысяч находятся в работе.

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