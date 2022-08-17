Жители Самарской области в I полугодии направили почти 49 тысяч запросов в органы власти через «Госуслуги»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году активисты партии передают школьные наборы учащимся не только в России, но и на Донбассе и освобождённых территориях.
«Единая Россия» помогла подготовить уже более 50 тысяч школьников к 1 сентября в рамках акции «Собери ребёнка в школу»
Суд вынес ему приговор за кражу с дачных участков.
В Похвистнево "отсидевший" 20 лет мужчина вновь оказался за решеткой
Самолет стал пятым по счету бортом, оснащенным новыми двигателями НК-32 серии 02 с улучшенными характеристиками.
«ОДК-Кузнецов» поставила двигатели для пятого борта Ту-160М
Там же пройдет фотовыставка «Крылья Советов – 80», на которой представлены кадры из клубной истории. 
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев проведет автограф-сессию на стадионе «Солидарность Самара Арена»
Следствием выявлено 8 эпизодов преступной деятельности обвиняемого, общая сумма полученных денежных средств составила более 228 тысяч рублей.
Бывший заместитель начальника ИК-5 ответит перед судом за получение взяток
Возбуждено уголовное дело.
В Челно-Вершинском районе лишенный прав мужчина вновь сел за руль пьяным
Расскажут, как связаны с нашим городом кинозвёзды Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова и др.
Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»
Координатор партпроекта «Новая школа» Светлана Ильина убедилась, что образовательные учреждения сел Надеждино и Орловка примут учеников 1 сентября.
В Кошкинском районе проверили готовность школ к началу нового учебного года
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.42
0.05
EUR 62.36
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«РКС-Самара»: начался сезон арбузов и огурцов в канализации
Музей Эльдара Рязанова приглашает на пешеходную экскурсию «Звёзды кинематографа в Самаре»
Сотрудниками Госавтоинспекции СО выявлено свыше 2300 различных правонарушений за минувшие выходные дни
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области в I полугодии направили почти 49 тысяч запросов в органы власти через «Госуслуги»

17 августа 2022 10:09
144
Отработано из них – 48739 сообщений. Средний срок ответа составил 8 календарных дней.

За первое полугодие 2022 года через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило 48 964 сообщений от жителей Самарской области. Отработано из них – 48739 сообщений. Средний срок ответа составил 8 календарных дней.

ТОП-3 основных проблем, отмеченных людьми на платформе обратной связи (ПОС) в 2022 году:

- вакцинация и лечение от коронавируса;

- автомобильные дороги;

- дворы и территории общего пользования.

«При этом необходимо отметить, что существенно выросло качество ответов органов власти и администраций городов и районов, - отмечает руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков. - Количество положительных оценок граждан в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 30%. В прошлом году Самарская область вошла в список регионов-лидеров по уровню внедрения ПОС. В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого с 13 до 20 тысяч увеличилось количество граждан, принявших участие в опросах и обсуждениях, опубликованных в ПОС. В том числе оценили качество работы УК (в обсуждении приняли участие – более 1800 жителей региона). Таким образом, ПОС в Самарской области является актуальной и востребованной площадкой коммуникации граждан и власти».

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - это сервис, помогающий любому человеку обратиться со своей проблемой к органам власти и получить гарантированный ответ. Срок рассмотрения - 10 - 30 дней. Есть категории сообщений, по которым даются ускоренные ответы. Если ответ не удовлетворит заявителя, и он поставит низкую оценку, заявление автоматически будет отправлено на доработку. На платформе также можно участвовать в различных опросах и общественных голосованиях.

«Президент Владимир Путин неоднократно говорил нам о важности обратной связи от граждан, чтобы четко и ясно понимать, что происходит с нашими решениями в реальной жизни. Платформа обратной связи на Госуслугах как раз дает широкие возможности ее получения, а также позволяет решать не только системные, но и порой крайне важные точечные, индивидуальные вопросы наших граждан», — сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» внедрена почти во всех субъектах России. Всего за время работы платформы обратной связи было направлено 9,5 млн сообщений. Из них рассмотрено 9,4 млн, еще 100 тысяч находятся в работе.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона нацелил ответственных руководителей на своевременное выполнение работ, от которых зависит качество жизни десятков тысяч людей из братского города. 
16 августа 2022  17:21
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам восстановления инфраструктуры ЖКХ и социальных объектов города Снежное ДНР
436
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
4031
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
1036
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
873
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
1372
Весь список