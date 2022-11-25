Жители Самарской области смогут задать вопросы участковым

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Начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Казаков проведет прямую телефонную линию

Любой желающий 29 ноября с 15:00 до 16:00 может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов ПДН.

29 ноября 2022 года с 15:00 до 16:00 начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Александрович Казаков проведет прямую телефонную линию.

В указанное время любой желающий может позвонить по телефону 8 (846) 339-50-69 и получить грамотный и компетентный ответ на вопрос, касающийся деятельности участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.

Задать свой вопрос спикеру можно и в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте на площадке официального сообщества ГУ МВД России по Самарской области,.