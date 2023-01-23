Я нашел ошибку
Главные новости:
Некоторые модели уже применяются в работе, ещё несколько будут внедрены в эксплуатацию в этом году.
Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта
Во время работ на линии по улице Красноармейской с левым поворотом на улицу Галактионовскую, трамвайное сообщение будет сохранено. 
Метрострой: планируется переустройство трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской
Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным.
Сбер проведёт самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера
Данная мера будет действовать с 05:00 до 17:30 28 января 2023 года.
В связи с проведением лыжного марафона «Сокольи горы» будет временно ограничено движение транспорта
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Песков: некоторые пункты указа о мобилизации продолжают действовать
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарцам рассказывают про полезный лайфхак для приборов учёта
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.67
-0.18
EUR 74.34
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе

23 января 2023 13:50
123
Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Самарской области и узнала, приходилось ли им за свой счет приобретать что-либо для работы, а также как они относятся к сбору денег на что-либо.

Большей части работников из Самарской области (59%) приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, каждому четвертому (23%) – по требованию работодателя. А вот 18% не сталкивались с такой необходимостью. При этом только 11% получили полную компенсацию затрат от работодателя, 17% – частичную, остальным затраты не компенсировали.

Чаще всего работники региона вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (58%), мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (39%), средства гигиены (33%), мелкую бытовую технику (28%), спецодежду (22%), учебные материалы (19%), рабочий инструмент (14%), средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики) – 14%, программное обеспечение – 11%.

В то же время 52% респондентов региона отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки. Еще 32% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 9% собирают деньги на корпоративы, 16% - на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких и т.п.), 9% скидываются на подарки руководству. Кроме того, 11% респондентов отметили, что у них принято собирать деньги на подарки к гендерным праздникам, 5% - на благотворительность, столько же добавили, что платят профсоюзные взносы.

54% респондентов добавили, что в их компании сдавать деньги на подарки, корпоративы и пр. – дело добровольное, и каждый решает сам. Еще 24% отметили, что бывает по-разному и иногда руководство настаивает на том, чтобы сотрудники скидывались. Еще в 22% компаний подобная практика всегда обязательна для всех.

Сами работники Самарской области, как правило, считают, что скидываться на подарки или помощь коллегам – хорошая традиция, но только если это происходит добровольно. Такого мнения придерживаются 70% респондентов региона. Еще 11% полностью поддерживают такую практику независимо от того, обязательно делать взносы или нет. А вот 9работников региона не считают правильным скидываться на что-либо на работе.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6% самарцев останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой
23 января 2023, 09:14
6% самарцев останутся на работе, даже если руководство отпустит их домой
3% даже гипотетически не хотят рассуждать о том, где они могли бы оказаться. Общество
253
Новогодние живые ели самарцы в 2 раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку
22 января 2023, 11:22
Новогодние живые ели самарцы в 2 раза чаще относят в мусор, чем сдают на переработку
В целом по стране три года назад россияне более осознанно подходили к утилизации новогодней ели, чем сейчас. Общество
468
В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары
21 января 2023, 11:53
В профориентации детей заинтересовано большинство трудоустроенных родителей Самары
Но проводит ее только 5% компаний. Общество
625
В центре внимания
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
136
Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.
20 января 2023  17:04
Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области
864
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
698
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
814
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
6247
Весь список