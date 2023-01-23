Жители Самарской области рассказали о «поборах» на работе

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей Самарской области и узнала, приходилось ли им за свой счет приобретать что-либо для работы, а также как они относятся к сбору денег на что-либо.

Большей части работников из Самарской области (59%) приходилось покупать что-либо на работу по собственной инициативе, каждому четвертому (23%) – по требованию работодателя. А вот 18% не сталкивались с такой необходимостью. При этом только 11% получили полную компенсацию затрат от работодателя, 17% – частичную, остальным затраты не компенсировали.

Чаще всего работники региона вынуждены покупать на работу канцелярские принадлежности (58%), мелкую электронику, например, компьютерную мышь, клавиатуру или наушники (39%), средства гигиены (33%), мелкую бытовую технику (28%), спецодежду (22%), учебные материалы (19%), рабочий инструмент (14%), средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики) – 14%, программное обеспечение – 11%.

В то же время 52% респондентов региона отмечают, что их работодатель обычно не просит сотрудников сдавать деньги на различные цели, например, на подарки. Еще 32% рассказали, что у них в компании принято сдавать деньги на подарки к личным праздникам (дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и т.п.), 9% собирают деньги на корпоративы, 16% - на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях (тяжелая болезнь, смерть близких и т.п.), 9% скидываются на подарки руководству. Кроме того, 11% респондентов отметили, что у них принято собирать деньги на подарки к гендерным праздникам, 5% - на благотворительность, столько же добавили, что платят профсоюзные взносы.

54% респондентов добавили, что в их компании сдавать деньги на подарки, корпоративы и пр. – дело добровольное, и каждый решает сам. Еще 24% отметили, что бывает по-разному и иногда руководство настаивает на том, чтобы сотрудники скидывались. Еще в 22% компаний подобная практика всегда обязательна для всех.

Сами работники Самарской области, как правило, считают, что скидываться на подарки или помощь коллегам – хорошая традиция, но только если это происходит добровольно. Такого мнения придерживаются 70% респондентов региона. Еще 11% полностью поддерживают такую практику независимо от того, обязательно делать взносы или нет. А вот 9% работников региона не считают правильным скидываться на что-либо на работе.