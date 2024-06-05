Жители Самарской области рассказали, какие действия работодателей неприемлемы

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Служба исследований hh.ru узнала у жителей Самарской области, какие действия работодателей абсолютно не приемлемы для людей, когда они ищут работу.

Самое серьёзное «нарушение», которое может совершить работодатель, по мнению соискателей – это стресс-собеседования, то есть жесткость эйчаров во время собеседования, неудобные вопросы о личной жизни и т.п. Об этом заявили более 70% соискателей в регионе.

Для 62% опрошенных неприемлемо предложение компании работать «в черную», то есть ситуация, когда компания не хочет заключать официальный трудовой договор.

На третьем месте по недопустимости по мнению 59% соискателей – это гендерная, возрастная, религиозная и иная дискриминация.

Также еще 47% опрошенных заявили, что для них недопустимо, чтобы компании предлагали им скучные задачи. Для 44% соискателей в регионе недопустимо предложение компании «черной» зарплаты или зарплаты «в конверте». А вот для 35% или каждого третьего опрошенного недопустимо, чтобы в компании была «советская» корпоративная культура. Эти же 35% отметили, что откажутся от трудоустройства, если ценности потенциальной компании-работодателя не будут совпадать с ценностями соискателя.

Еще 29% заметили, что для них неприемлемо, если представители компании опаздывают на встречу-собеседование.