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Жители Самарской области расходуют материнский капитал чаще всего на улучшение жилищных условий

28 августа 2023 09:47
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На втором месте по популярности – направление средств маткапитала на образование детей.

Из общего числа семей, которые полностью или частично потратили средства материнского капитала, 183 830 семей региона направили деньги именно на эти цели.  Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом рассказала управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Самарской области Елена Кривошеева.

На втором месте по популярности – направление средств маткапитала на образование детей. Этим правом воспользовались 25 948 семей Самарской области.

Не менее важной для жителей региона оказалась поддержка в виде ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Такую выплату сейчас получают 5 856 семей. 

«Ежемесячная выплата из средств материнского капитала предоставляется на любого ребенка до 3 лет, включая первенца, - отмечает Елена Кривошеева. - При наличии в семье нескольких детей такого возраста ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Самарской области это 13 108 рублей. Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на душу населения. В Самарской области доход на каждого члена семьи не должен превышать 27 026 рублей.  Имущество и занятость родителей не учитывается».

211 мам Самарской области направили средства на формирование своей накопительной пенсии. И 8 семей приобрели за счет маткапитала товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Напомним, размер материнского капитала был увеличен с 1 февраля 2023 года. Для семей Самарской области, в которых первый ребенок рожден в 2020 году и позже, материнский капитал составляет 586 946 рублей 72 копейки. Такая же сумма полагается семьям с двумя и более детьми, рожденными до 2020 года, либо на третьего, четвертого и последующих детей, если ранее не возникло право на материнский капитал.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 188 681 рубль 53 копейки и составляет 775 628 рублей 25 копеек.

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года, а срок использования средств не ограничен.

 

Фото:    ЦУР СО

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