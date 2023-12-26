Жители Самарской области подали 43 заявки на конкурс фонда Защитники Отечества

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Стали известны итоги Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны!». Участники из 87 регионов прислали на суд жюри более 3 тысяч работ. Среди них рассказы, стихи и авторские песни, рассказывающие о подвигах героев СВО и защитников Донбасса и ЛНР. Лучшие произведения будут опубликованы в электронном сборнике. Организатором конкурса стал фонд «Защитники Отечества».

«Конкурс посвящен героям и событиям специальной военной операции, защитникам Донбасса, Луганской Народной Республики, их мужеству, отваге, самоотверженности и преданности Родине. Сохранение исторической памяти, прославление подвигов героев-соотечественников — наша задача на все времена. Это основа для движения вперед, истинные ценности, которые объединяют наше общество и воспитывают будущие поколения. Сегодня мы должны сделать все, чтобы дети, подростки, молодые люди, наши граждане гордились тем, что они наследники, внуки, правнуки победителей, знали героев своей страны и семьи, а память о них жила в веках», — подчеркнула председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Конкурс проводился с 30 сентября по 5 ноября 2023 года. Жители Самарской области прислали 43 заявки. Среди них были заявки семьи участника СВО Артема К. из Безенчукского района Самарской области, которая отправила на конкурс сразу три работы.

Супруга военнослужащего Юлия написала трогательное стихотворение, строчки которого рвутся из самого сердца женщины, через все преграды и расстояния летят к адресату с посланием, что его любят и ждут дома.

«Вот уже несколько месяцев мой муж находится «за ленточкой». Для меня и детей — это непростое время и очень сложные чувства: гордость, тревога, надежда, постоянное ожидание и радость, когда удается поговорить или получить сообщение. В день отъезда мужа я так волновалась, что написала стихотворение, впервые в жизни!» - рассказывает Юлия К.

Сын Леонид представил на конкурс фотографию, которая посвящена реальному случаю. На окраинах Луганска глава семьи и его сослуживцы нашли бездомных щенков, не смогли остаться равнодушными и подобрали их. Теперь у щенков появился дом и имена - Тайга и Тайфун.

Не осталась в стороне и младшая дочь Валерия. «Жду папу!» - так назвала она свой рисунок. И хотя в этом году он не стал участником конкурса, но уже отправился к своему главному адресату.

За помощью в оформлении конкурсной документации семья обратилась к социальному координатору самарского филиала фонда «Защитники Отечества», который с радостью помог.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов. Здесь героям СВО помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.