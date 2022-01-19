Жители Самарской области отмечают праздник Крещения Господня

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В ночь на среду, 19 января, в Самарской области отметили один из важных религиозных праздников - Крещение Господне. На водоемах региона в канун православного праздника Крещения Господня оборудовали 33 места для крещенских купаний.

Службы в храмах, предшествующие Крещению, шли практически непрерывно. Особенно торжественная - в Софийском Соборе. Всенощную совершил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.



Праздник Крещения невозможно представить без купания в символических водах Иордана. В Самаре центральным местом событий стал Полевой спуск около памятника Григорию Засекину. Купель будет работать здесь практически сутки: с вечера 18 января до вечера 19 января. Считается, что в этот день вода приобретает целебные свойства и может очистить дух и тело от недугов.



Позаботились организаторы и о безопасности. Во всех местах, где на водоемах открыты крещенские проруби, будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. Организованы как стационарные спасательные посты, так и передвижные. Оборудованы раздевалки, пункты обогрева и чаепития, сообщает Сова.