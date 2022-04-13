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Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»

13 апреля 2022 12:36
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Жители Самарской области могут предложить своих кандидатов на соискание премии «Сделано в России»

Начался сбор заявок на участие в 11-й ежегодной премии «Сделано в России».

Стать номинантом или заявить участника может каждый желающий.

Для этого нужно заполнить форму на сайте (Snob.ru) или разместить пост в соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ.

Победителей будут определять в 13 номинациях. Пять из них появятся уже в этом году. Среди них «Мода и дизайн», «Городская среда», «Креативные пространства» и другие.

«И это только малая часть номинаций. Если ваши проекты или проекты ваших друзей, подходят под описание, оставляйте заявку соцсетях с хештегом #ЯНОМИНИРУЮ. Возможно, что в этом году премия достанется именно вам или вашим друзьям. – говорит актриса САТД им. М. Горького Ольга Жукова. - В моем окружении огромное количество талантливых, создающих, творческих людей. Уверенна, что эта информация будет полезна моим друзьям и коллегам».

В 2022 году формат конкурса изменился. Благодаря поддержке издания «Сноб», теперь это не только премия, но и масштабный редакционный проект.

  «К 2022 году премия “Сделано в России” выросла до крупного редакционного проекта: параллельно со сбором заявок редакция в течение 8 месяцев будет знакомить читателей с проектами, которые делают богаче не только страну, но и каждого из нас. На сайте выйдут десятки репортажей, обзоров и других материалов» — отмечает издатель медиапроекта «Сноб» Марина Геворкян.

Благодаря проекту жители страны смогут узнать имена российских предпринимателей, научных, культурных и общественных деятелей, которые, благодаря своей доброте, таланту, стремлению и опыту, через свои идеи готовы приносить и приносят пользу обществу.

«Есть люди, и их очень много, которые делают добрые дела по зову души. Делают их очень тихо и не просят о себе упоминать. - говорит исполнительный директор благотворительного фонда «Евита» Ольга Шелест. - Эта премия даёт возможность сказать этим людям спасибо за их душу, за их время, за их доброту, сопереживание. Даже в самые непросты для себя времена, они готовы делиться своим теплом, своим участие, своими руками, транспортом, деньгами, с теми, кто нуждается в помощи. В Самарской области много таких людей, которые поддерживают тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, в том числе больных детей. Здорово, что есть такая премия. Хотелось бы, что бы от нашего региона было много заявок, чтобы люди узнали о тех добрых сердцах, которые живут у нас».

Как обычно, премия «Сделано в России» пройдет в три этапа: формирование лонг-листа (с 7 апреля до 10–20 июня), отбор номинантов для шорт-листа (до 20–30 сентября) и голосование на сайте проекта «Сноб».

Лучшие проекты, которые расскажут о том, чем живет Россия, выберут члены клуба и читатели журнала «Сноб. Точная дата проведения церемонии будет объявлена позже.

 

 

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