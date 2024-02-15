Жители региона могут воспользоваться сервисом «Запись на прием к нотариусу» через Госуслуги

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Бесплатно записаться к нотариусу теперь можно онлайн через портал «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/). Такой формат записи поможет сэкономить время: с помощью сервиса можно не только выбрать специалиста, но и заранее отправить необходимые документы.

Внедрение новых цифровых сервисов, развитие механизмов электронного взаимодействия нотариата с органами публичной власти и интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг в настоящее время обеспечивают все большую доступность, оперативность и удобство в получении нотариальных услуг гражданами и юридическими лицами. Новые возможности цифрового нотариата также позволяют повысить качество нотариальных услуг и существенно сократить сроки их предоставления.

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной нотариальной палатой с 15 марта 2023 года на ЕПГУ введен в эксплуатацию сервис «Запись на прием к нотариусу».

В настоящее время к нему подключены 88 субъектов Российской Федерации (в том числе и Самарская область) и свыше 5 тысяч нотариусов (что составляет порядка 75 процентов от их общего количества), запись на прием осуществляется по 51 нотариальному действию.

Сервис востребован населением: согласно статистическим данным, начиная с прошлого года им воспользовалось свыше 16 тысяч граждан России.

Записаться к нотариусу https://clck.ru/3697Ri

Подробнее об услуге: https://clck.ru/3562Gf

Записаться можно также и с помощью секторов пользовательского сопровождения в многофункциональных центрах региона, где помощь в получении услуги окажут сотрудники МФЦ.

Записаться в МФЦ: (https://mfc63.samregion.ru/lk/equery/select-mfc.php#city