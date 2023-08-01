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Жители Поволжья рассказали, что в компании и руководстве может подтолкнуть их к увольнению

1 августа 2023 10:46
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Жители Поволжья рассказали, что в компании и руководстве может подтолкнуть их к увольнению

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, что не устраивает соискателей Поволжья в компаниях, где они работают, и какие проблемы они видят в коммуникации с непосредственным руководством.

Среди респондентов, которые готовы уволиться или уже уволились по причине недовольства компанией, больше всего ответов (43%) касалось отсутствия обещанных положительных изменений в компании. Также жители Поволжья готовы уволиться из-за плохого состояния компании и опасения банкротства (38% ответов) и из-за бюрократии (37%). Реже причиной увольнения называли отсутствие ответственности за вред, который бизнес причиняет экологии (3%), а также плохую репутации компании (9% ответов).

В отношениях с руководством большинство соискателей из Поволжья отметили, что их начальство создавало напряженную атмосферу в коллективе (каждый второй ответ), 41% респондентов отметили, что руководитель не интересовался работой подчиненных и их развитием, 37% ответов касались недоверия к компетенциям начальника.  Реже остальных причиной увольнения называли недоверие и тотальный контроль со стороны руководителя (каждый пятый соискатель).

Теги: Опрос

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