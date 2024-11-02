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Жители ПФО готовы потратить 7 тысяч рублей на человека при бронировании жилья на Новый год

2 ноября 2024 11:57
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Жители ПФО готовы потратить 7 тысяч рублей на человека при бронировании жилья на Новый год

53% жителей ПФО готовы потратить до 5 тысяч рублей за ночь в новогодние праздники, 16% - от 5 до 10 тысяч рублей и только 9% — больше 15 тысяч рублей

Новый год остается преимущественно семейным праздником: 42% россиян планируют встречать 2025-й со второй половиной, ещё 33% — в широком кругу семьи, включая родителей, бабушек и дедушек, а также более дальних родственников. При этом две трети (64%) начинают готовиться к Новому году менее чем за месяц и лишь 23% — за 1-2 месяца. К таким выводам пришли в Авито Путешествиях, опросив 10 000 совершеннолетних россиян.

Как показал опрос, молодая аудитория раньше начинает подготовку к празднованию: выбирают локацию, бронируют дом, отель или квартиру, составляют списки гостей и покупают подарки. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет приступают к планированию Нового года в среднем за 36 дней до праздника, россияне от 25 до 34 лет — за 33 дня, от 35 до 44 лет — за 29 дней, от 45 до 54 лет — за 26 дней, а старше 55 лет — за 24 дня.

При поиске посуточного жилья на Новый год россияне в первую очередь смотрят на локацию и транспортную доступность (43%), возможность заселения с детьми или животными (34%), количество спальных мест (32%) и стоимость в расчете на гостя (31%). Среди дополнительных факторов для пользователей важно окружение и сопутствующая инфраструктура — развлечения, природа, магазины (так ответили 43% респондентов), а также различные удобства (музыкальная аппаратура, проектор, мангальная зона, бассейн, баня). 

Также в Авито Путешествиях изучили, сколько россияне готовы потратить на аренду посуточного жилья в Новый год. Половина опрошенных закладывает бюджет до 5 тысяч рублей, 22% — от 5 до 10 тысяч рублей, 12% — от 10 до 15 тысяч рублей, а 11% — более 15 тысяч рублей. В среднем же по России этот показатель составил 7 тысяч рублей в сутки.

Опрос проводился в октябре 2024 года онлайн среди 10 000 россиян в возрасте от 18 лет. География: вся Россия. 

Теги: Опрос

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