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Сервис позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении.
Жители губернии оценили удобство оплаты ЖКУ через приложение Госуслуги.Дом
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Жители губернии оценили удобство оплаты ЖКУ через приложение Госуслуги.Дом

13 ноября 2023 16:43
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Сервис позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении.

Сервис позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении. В сентябре мобильное приложение Госуслуги.Дом начало работу во всех регионах России. Сегодня приложением пользуются уже более 900 тысяч россиян.

С помощью сервиса собственники квартир могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учета и оплачивать все счета за жилищно-коммунальные услуги на одной площадке. Через приложение также можно оперативно подавать заявки в управляющие организации (УО), получать обратную связь, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших ОСС, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

Специалисты ГЖИ Самарской области каждую неделю проводят семинары для председателей советов МКД, председателей ТСЖ и ТОСов, активных граждан, где обсуждаются возможности и преимущества работы с мобильным приложением "Госуслуги.Дом".

«Самый популярный раздел – оплата ЖКУ. Пользователи высоко оценили удобство «одного окна» в оплате счетов разных поставщиков услуг, через приложение их оплачено уже более 300 тыс. Собственник может посмотреть квитанцию и увидеть подробную расшифровку всех услуг, которые оплачивает. Кроме того, он может оплатить счет частично, введя нужное значение вручную. В том же разделе можно подать заявку в управляющую организацию, чтобы задать уточняющие вопросы о начислениях или прошлых платежах. Также пользователь может посмотреть историю оплат, чтобы сравнить платежи за коммунальные услуги в последние месяцы», – рассказал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Оплатить счета можно онлайн удобным способом — картой или с помощью СБП. При оплате через СБП не взимается комиссия.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая организация актуализирует данные.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Напомним, ГИС ЖКХ в Самарской области является одним из основных способов связи с Государственной жилищной инспекцией как с контрольно-надзорным органом. В течение 2023 года через ГИС ЖКХ от жителей региона поступило более 8 тысяч обращений. Теперь функция направления обращения в ГЖИ доступна пользователям приложения Госуслуги.Дом.

Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

 

Фото предоставлено ГЖИ Самарской области

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