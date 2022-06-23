Жителей Самарской области пригласили присоединиться к Международному конкурсу рисунков «Портрет фронтовой собаки»

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Музей Победы совместно с Российским Движением Школьников, «ЮНАРМИЕЙ», сетью магазинов «Передвижник» и заводом художественных красок «Невская Палитра» запустили Международный конкурс рисунков «Портрет фронтовой собаки». Жителей Самарской области в возрасте от 6 лет приглашают присоединиться к конкурсу. Творческое состязание приурочено ко Дню фронтовой собаки, который ежегодно празднуется в конце августа и посвящен подвигу наших четвероногих помощников.



«Более 60 000 фронтовых собак помогали во время Великой Отечественной войны – это собаки-связисты, диверсанты, санитары, почтальоны, сапёры, ездовые собаки. Вместе они вытащили с поля боя почти 700 тысяч раненых, нашли 4 миллиона мин и фугасов, доставили 200 000 документов! Этим конкурсом мы призываем отдать дань уважения подвигам служебных собак», - отметили организаторы.

Конкурсантам необходимо нарисовать собак-помощников в тылу и на фронте времен Великой Отечественной войны. Собака может быть любой профессии и любой породы, главное – показать её помощь солдатам и защитникам тыла в тяжелые военные дни 1941-1945-х годов (собаку-связиста, доставляющую важное послание, собаку-спасателя, помогающую раненому, или собаку-сапёра, разминирующую дворец и т.д.).



Принимаются рисунки, выполненные в любой технике изобразительного искусства (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, digital-рисование и т.д.). Работы будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые).



Прием рисунков продолжится до 1 августа. После этого все работы участников войдут в виртуальную выставку на официальном сайте Музея Победы. Помимо экспертного оценивания пройдет онлайн-голосование за «Приз зрительских симпатий». Пользователи смогут выбрать любую понравившуюся работу и проголосовать за нее с 11 по 18 августа (до 23:59 по московскому времени).



Итоги конкурса будут подведены 20 августа. Лучшие работы войдут в лимитированную праздничную серию-коллекцию открыток от Музея Победы. Каждый победитель получит авторский экземпляр в подарок. Также победителей и участников ждут подарки. Все авторы получат именные сертификаты участников.

Подробнее о конкурсе на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/ online-programs/competition/ mezhdunarodnyy-konkurs- risunkov-den-frontovoy-sobaki/ .