Жителей​ Самарской области приглашают пройти регистрацию на юбилейный форум «Территория смыслов»

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Стартовала регистрация на юбилейный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События.

С 23 мая стартовала регистрация участников на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.События. В 2024 году форум «Территория смыслов» пройдёт с 1 по 29 августа в подмосковном Солнечногорске в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участниками станут более двух тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации, а также иностранные граждане.

«В этом году «Территория смыслов» отпразднует юбилей: форум состоится в десятый раз. Особенность этого события – сочетание сформировавшихся традиций и новшеств, обусловленных актуальными вызовами. Традиционно у каждого участника форума есть шанс реализовать свою инициативу благодаря конкурсу Росмолодёжь.Гранты. Важным нововведением станет развитие интернационального взаимодействия на «Территории смыслов». Впервые в образовательную программу форума будет внедрена международная смена: «Территория многополярного мира». Уверена, это поможет открыть новые смыслы и плодотворно поработать над вызовами нашего времени», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

Нововведением юбилейного Форума станет формат образовательной программы: первые четыре заезда будут включать в себя по две смены, проходящие параллельно. Данный формат разработан для качественного образовательного процесса: создания пространства для взаимодействия участников смежных и различных направлений. Пятый заезд – девятая смена – включит в себя одну итоговую смену.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, с 2019 года мероприятие проходит в Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Форум «Территория смыслов» уже шестой год проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей». Именно здесь перспективная молодежь перенимает опыт у мастеров и наставников, а губернаторы и молодые управленцы учатся за одной партой. Мы рады принимать активных, целеустремленных и талантливых ребят на территории «Сенежа». Воспитание новых поколений – это наша главная инвестиция в сильную и процветающую Россию. Все смены «Территории смыслов» в этом году будут посвящены ключевым ценностям, связанным с семьей, поддержкой, служением государству и обществу, умением жить в согласии и не только. Уверен, что форум пройдет плодотворно, а его участники смогут предложить и воплотить в жизнь полезные, прорывные проекты, направленные на построение нашего общего будущего», – прокомментировал исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Первый заезд «Семья» включит в себя смены «Территория первых» и «Территория семьи» и пройдёт с 1 по 5 августа.

Смену «Территория первых» посетят участники и организаторы региональных отделений «Движения Первых», лидеры школьных объединений и организаций, советники по воспитательной работе школ и ссузов, участники проекта «Родные – Любимые». Работа смены будет направлена на развитие тематических направлений «Движения Первых».

Работа смены «Территория семьи» будет направлена на обучение молодых семей технологиям развития потенциала ребенка, разработку прототипа новой программы поддержки молодых семей. Участниками смены станут молодые семьи (родители до 35 лет и их дети).

Второй заезд «Созидание» включит в себя смены «Территория развития» и «Территория поддержки» и пройдёт с 7 по 11 августа.

Участниками смены «Территория развития» станут молодые предприниматели, а также молодёжь, работающая в корпорациях. Смена будет посвящена продвижению повестки технологического суверенитета, проработке проектов поддержки работающей молодёжи.

Участниками смены «Территория поддержки» станут представители некоммерческих организаций и социальных учреждений, сотрудники благотворительных фондов, представители социально-ответственного бизнеса, волонтёры. Ключевыми целями смены станут развитие компетенций молодёжи, работающей в некоммерческом и социальном секторе, а также реализация лучших технологий социальной поддержки и социального предпринимательства.

Третий заезд «Служение» включит в себя смены «Территория порядка» и «Территория управления» и пройдёт с 13 по 17 августа.

Участниками смены «Территория порядка» станут молодые сотрудники силовых и правоохранительных структур, участники СВО. Смена нацелена на развитие компетенций участников, а также разработку решений для молодёжи, реализующей себя по направлению смены.

Участниками смены «Территория для управления» станут молодые государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники региональных и федеральных бюджетных учреждений. Целью смены станет выявление лучших практик, развитие личностного и профессионального вектора участников смены.

Четвертый заезд «Единство/ We are together» включит в себя смены «Территория многополярного мира» и «Территория диалога» и пройдёт с 19 по 23 августа.

Участниками смены «Территория многополярного мира» станут молодые лидеры БРИКС, лидеры иностранных НКО, соотечественники, молодые дипломаты, сотрудники федеральных органов исполнительной власти зарубежных стран, молодые сотрудники федеральных органов исполнительной власти, отвечающие за международные отношения с Российской Федерацией. Участники погрузятся в разработку проектов, направленных на международное сотрудничество, а также обсудят продуктовую линейку дирекции Всемирного фестиваля молодёжи и инициативы по работе с наследием Фестиваля.

Участниками смены «Территория диалога» станут молодые депутаты, молодёжные парламентарии, лидеры молодёжных крыльев партий, представители молодёжных правительств, представители молодёжных политических общественных объединений. В рамках этой смены участники будут развивать и усиливать свои компетенции, прорабатывать решения по продвижению активной гражданской позиции среди молодёжи.

Пятый заезд «Команда» включит в себя смену «Территория решений» и пройдёт с 25 по 29 августа)

Участниками смены «Территория решений» станут лучшие участники прошлых смен форума, лучшие выпускники форумов Росмолодёжи и программ круглогодичных молодёжных образовательных центров, специальные представители партнеров Форума. Смена будет посвящена доработке ключевых решений по итогам каждой смены Форума.

Отметим, также проходит регистрация добровольцев в Волонтёрский корпус форума «Территория смыслов». Подать заявку волонтёром можно на сайте dobro.ru.

Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» являются Федеральное агентство по делам молодёжи, АНО «Россия – страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых».