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Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»

13 марта 2023 11:44
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Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»

Идёт приём заявок на ежегодный Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия»

Конкурс проводится в целях привлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел – разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер, содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.

XX сезон Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – проводится в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», а также приурочен к 160-летию со дня рождения В.И. Вернадского и к 120-летию со дня рождения И.В. Курчатова

В конкурсе принимают участие 2 основные категории участников:

– первая категория участников – от 14 до 17 лет (включительно),

– вторая категория участников – от 18 до 35 лет (включительно),

– третья категория участников – без возрастных ограничений (номинация

«Моя педагогическая инициатива»),

– четвертая категория участников – до 13 лет (включительно), специальная номинация «Сказки детей о науке», представившие документы в соответствии с условиями Конкурса.

Для участия в конкурсе участники представляют один или несколько проектов согласно требованиям, указанным Положении о конкурсе:

https://moyastrana.ru/upload/iblock/894/1hsyagg07h1d6jdu0lndeqtdwa2pgjwm.pdf

Прием заявок осуществляется до 30 марта 2023 года (включительно) - конкурсанты размещают свои проекты на сайте конкурса https://moyastrana.ru

В 2023 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» представит 15 номинаций, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий:

1) Номинация «Моя история. Научное наследие моей страны»;

2) Номинация «Моя многонациональная Россия»;

3) Номинация «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»;

4) Номинация «Моя семья. Моя добрая Россия»;

5) Номинация «Моя педагогическая инициатива»;

6) Номинация «Мое здоровье»;

7) Номинация «Экология моей страны»;

8) Номинация «Моя гостеприимная Россия»;

9) Номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика»;

10) Номинация «Интеллектуальная собственность моей страны»;

11) Номинация «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах»;

12) Номинация «Большая технологическая разведка моей страны»;

13) Номинация «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов»;

14) Номинация «Железнодорожный Транспорт. Пути сообщения моей страны»;

15) Специальная номинация 2023 года для детей до 13 лет «Сказки детей о науке».

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте: https://moyastrana.ru

 

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