Жителей Самарской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе по разработке патриотических игр от Знание.Игра

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До 8 августа доступна регистр а ц ия для участия во Всероссийском конкурсе по разработке патриотических игр от Знание.Игра. Цель проекта - выявить перспективные концепции военно-патриотических онлайн-игр. Самые интересные проекты будут предложены к реализации профессиональным разработчикам.

К участию приглашаются граждане от 14 лет, интересующиеся историей и географией России, реконструкцией и военным делом. Конкурс завершится хакатоном на площадке Международного форума «Армия – 2023». Соорганизаторами проекта выступают Роскомнадзор, Главный радиочастотный центр и Киберпатриот при поддержке Министерства обороны РФ.

Участие могут принять команды до пяти человек и индивидуальные участники. В заявке необходимо описать идею игры по одному из популярных жанров, среди которых стратегия, приключения и ролевая игра (RPG).

На дистанционном этапе участникам предстоит защитить проекты перед профессиональными историками и реконструкторами. Подготовиться к защите командам помогут наставники: они объяснят основные принципы разработки игр и помогут правильно презентовать свою идею.

Сильнейшие 8-10 команд попадут в финальный этап конкурса — хакатон на Международном форуме «Армия – 2023». Он пройдет 19 августа в г. Кубинка Московской области.

Просветительская программа хакатона позволит финалистам доработать свои проекты для очной защиты. Лекторы Российского общества «Знание» расскажут конкурсантам о текущих тенденциях в индустрии компьютерных игр в России, дадут обзор последних достижений и важных событий в игровой индустрии, рассмотрят главные вызовы, с которыми сталкиваются разработчики игр.

По итогам финала жюри определит команду-победителя и двух призеров, которые получат ценные призы.