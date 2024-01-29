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Жителей губернии приглашают принять участие в песенном конкурсе «Гринландия»

29 января 2024 15:29
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Заявки на заочный конкурс принимаются до 30 апреля 2024.

«Я люблю тебя, Россия!» – под  таким названием стартовал заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия».  Заявки на заочный конкурс принимаются до 30 апреля 2024.

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. А 30 мая жюри назовет имена лауреатов конкурса в каждой номинации из числа дипломантов всех месяцев. Все лауреаты получат денежные призы и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области на поляне у села Башарово.

Фестиваль, названный в честь писателя-романтика Александра Грина, зародился на вятской земле в 80-х годах. Ежегодно в Кировской области в третьи выходные июля на берегу реки Быстрицы вырастает палаточный город, где собираются любители душевной песни и активного отдыха. С 2010 года «Гринландия» стала круглогодичным проектом, в рамках которого проводятся заочные конкурсы песен, стихов, видеороликов и сочинений. Заочные конкурсы «Гринландии» находят больший отклик у талантливых авторов исполнителей со всей России и наших соотечественников, живущих за рубежом. В прошлом году в заочном конкурсе «Гринландии» приняло участие более 5500 человек.

Заочный конкурс 2024 года проводится по нескольким номинациям:  «Автор слов и музыки»,  «Автор музыки»,  «Автор слов»,  «Поэт»,  «Исполнитель»,  «Дуэт, ансамбль, хор, коллектив». В этом году в программу включены также специальные номинации:  «Видеоклип», «Социальный видеоролик». 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом Семьи, поэтому впервые оргкомитет «Гринландии» в этом году ввел специальную номинацию конкурса – «Семейные дуэты и ансамбли». Каждый участник конкурса получит диплом, участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/grinlandia_fest).

 

Фото: Оргкомитет фестиваля "Гринландия"

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