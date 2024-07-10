Житель  Самарской области устраивался в офис и лишился 200 000 рублей

150

В полицию обратился житель Самарской области 1997 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне увидел объявление о подработке в одном из офисов региона, после чего он оставил заявку.

Через несколько часов ему, поступил телефонный звонок от незнакомца, с предложением хорошо оплачиваемой работы в офисе , с графиком 2/2. Для получения дополнительного заработка, звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными и заплатить вступительный взнос 500 рублей.

Потерпевший перешел по ссылке, которую получил от менеджера и выполнил требование незнакомца, а через несколько минут обнаружил списание с его счета более 200 000 рублей.

Осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: freepik.com