Женщины Кошкинского района вяжут шерстяные носки для наших бойцов

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В Кошкинском районе мастерицы вяжут шерстяные носки для наших бойцов. Пряжу для того, чтобы обеспечить всех желающих передать ребятам теплую весточку с малой родины, закупило районное Управление культуры.



Уже в первые дни на предложение присоединиться к Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, откликнулись жительницы нескольких сел: Кошки, Надеждино, Романовка, Ермаково. И каждый день, рассказывают, желающих становится все больше.



Для всех, кто не любит вязать дома, в одиночку, открыты двери Кошкинской библиотеки. Здесь рукодельницы могут создавать вязаные изделия в теплой компании каждый будний день. Вязать для военных начали и сами сотрудницы учреждения. Вслед за ними пряжу в библиотеку стали приносить также постоянные читатели. Мастерицы верят, что вносят, пусть и небольшую, свою лепту в важное дело – так они передают ребятам свои пожелания скорейшего возвращения домой с Победой!

Фото: пресс-служба правительства СО