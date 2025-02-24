Женщину, пострадавшую в ДТП с автобусом, нашли в самарской больнице

85

Утром в Самаре пассажирский автобус на пешеходном переходе сбил женщину. Она после полученной травмы покинула место ДТП, не сообщив никому своих данных.

Пострадавшую полицейские искали для уточнения обстоятельств аварии. Спустя несколько часов ее нашли в одной из больниц Самары, сообщает sovainfo.ru.

"Личность пострадавшей установлена, она находится в одном из медицинских учреждений, куда обратилась самостоятельно. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего", - сообщили в ведомстве.