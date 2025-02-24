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В Самаре автобус на скорости сбил женщину, а она ушла с места ДТП

24 февраля 2025 13:50
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В Самаре автобус на скорости сбил женщину, а она ушла с места ДТП

В 8:45 в понедельник, 24 февраля, 55-летний водитель, управляя рейсовым автобусом, ехал по улице Галактионовской - от ул. Маяковского в сторону ул. Полевой.

На пешеходном переходе на пересечении с ул. Чкалова он сбил женщину, которая после полученного удара покинула место ЧП, не сообщив своих личных данных.

Пассажиры не получили травм, водитель общественного транспорта вызвал Госавтоинспекцию и дождался их прибытия. На фото видно, что у автобуса разбито лобовое стекло.

Полицейские разыскивают пострадавшую и выясняют все обстоятельства аварии, пишет Сова. 

Теги: ДТП

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