В Самаре автобус на скорости сбил женщину, а она ушла с места ДТП

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В 8:45 в понедельник, 24 февраля, 55-летний водитель, управляя рейсовым автобусом, ехал по улице Галактионовской - от ул. Маяковского в сторону ул. Полевой.



На пешеходном переходе на пересечении с ул. Чкалова он сбил женщину, которая после полученного удара покинула место ЧП, не сообщив своих личных данных.



Пассажиры не получили травм, водитель общественного транспорта вызвал Госавтоинспекцию и дождался их прибытия. На фото видно, что у автобуса разбито лобовое стекло.



Полицейские разыскивают пострадавшую и выясняют все обстоятельства аварии, пишет Сова.