Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 38,1 тыс. рублей

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С 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 19 242 рублей в месяц. Только этого мало: жителям мегаполисов нужен МРОТ выше реального минимум в 2 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения городов России с населением от 500 тысяч человек.

В Самаре желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 38 100 руб., в августе этого года эта сумма была равна 36 900 руб., в ноябре 2022 – 36 800 руб., в апреле 2022 – 36 900 руб., в январе 2022 – 33 700 руб., а в ноябре 2020 года – 32 000 руб.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве и Владивостоке: жители столицы страны и столицы Приморья мечтают о минимальном размере оплаты труда в 45300 рублей. Запросы к уровню МРОТ в Хабаровске составляют 43600 рублей. Санкт-Петербург на третьем месте с ожиданиями в размере 43000 рублей. В топ-5 городов вошли Екатеринбург и Тюмень: жители считают, что МРОТ в их регионах должен составлять 42700 и 42500 рублей соответственно.



Самые скромные ожидания — у экономически активного населения Пензы и Кирова (36700 и 37400 рублей).



С августа этого года в Ульяновске и Казани запросы к МРОТ выросли на 7%, а в Липецке и Барнауле практически не изменились.





Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек

Населенных пунктов: 37

Время проведения: 1 ноября — 11 декабря 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет

Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников