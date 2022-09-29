«Зелёная суббота»: на акцию по обмену ненужными вещами самарцы принесли одежду, телефоны и кофемашины

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На акцию по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии «Зелёная суббота» жители Самары приносили одежду, книги, посуду, игрушки, телефоны, кофемашины и различные товары для дома. Все оставшиеся вещи передали в фонд помощи «БлагоДарю».



«Зелёные субботы» стартовали в 14 регионах России ровно полгода назад. За это время «Зелёные» провели 87 акций. По самым скромным подсчетам участники наших свопов сэкономили для планеты 54 миллиона литров пресной воды, 5000 кВт электроэнергии, предотвратили выбросы более 300 тонн углекислого газа и спасли 90 деревьев. Акция расширяется, уже в следующую субботу она пройдет сразу в трех районах», – говорит организатор Александра Кудзагова.



Среди интересных предметов, на обмен самарцы принесли серебряные серьги, зимний комбинезон для новорождённого и игрушечного зелёного дракончика.



Такие акции способствуют избавлению от ненужных вещей, «расхламлению» жизненного пространства.



Следующая «Зелёная суббота» пройдёт 22 октября. Она будет посвящена обмену предметами для хобби и творчества. Полный график «Зелёных суббот» с адресами пунктов обмена всегда можно посмотреть на сайте проекта.

Фото: департамент информационной политики СО